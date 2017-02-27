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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9984998599869987
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:27

  alter написав:
  somilitark написав:А от це вже дуже цікаво, чомусь я впевнений, що будуть якійсь рухи у офіційному курсі.
Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн.
По курсу, впевнено рухаємося по продажу нижче відмітки 42.


Як цікаво, а мій інсайдер з державного банку ще 8 вересня сказав на бріфінгу, цітую: "Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. НБУ має достатньо можливостей для того, щоб забезпечувати фіксацію курсу на поточному рівні." :)

Нацбанк не бачить підстав для перегляду офіційного курсу
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:29

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............30.09.2022........03.10.2022
дата розрахунку..............29.09.2022.........30.09.2022
Євро.................................35,5611..............35,6361...+0.21%
Долар США......................36,5686..............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9745 (вчера 0.9724).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.61 (вчера 112.97)
Сегодня коло полудня доллар достиг очередного минимума, а теперь пытается расти. Достаточно скромное суточное изменение не в полной мере отражает весьма бодрую динамику.

Сегодня уже проскакивали обрывки новости об изменении валютных ограничений.
Попробуем изложить их содержание кратко и без эмоций:
- месячный лимит продажи безналичной валюты на депозит увеличен с 50К до 100К грн;
- разрешено финансирование зарубежных подразделений предприятий, но только за счет собственной валюты;
- возобновлен запрет переводов с гривневых карт на карты иностранных банков. Расходов за границей с украинских карт это не касается, возможности в исключительных случаях делать заграничные переводы контролируемыми методами также не пострадали;
- облегчено прохождение гуманитарной помощи и оплата определенного списка услуг.
Один из каналов утечки валюты перекрыт, но в целом послаблений больше, чем ужесточения.
Идет нормальная работа по оптимизации ограничений для поиска баланса между сохранением валюты и возможностями граждан и бизнеса. Какого-то глобального значения эти корректировки не имеют, я бы и не обратил на них внимания, если бы не слишком эмоциональная реакция коллег.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:47

копейка
Вата так що тобі не виплатили?
Чи просто не розрахувались за топлес шоу по скайпу, а ти напутала, що валюту не дають?
Ну дуже тупо слилась(((

А мого повідомлення на початку місяця про оф.курс і ліміт дійсно немає, напевно модерація знищує повідомлення ще швидше ніж я пишу, все віталькам зрадістам співає в масть, вислуговується.
somilitark
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  #<1 ... 9984998599869987
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