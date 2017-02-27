Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:29

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............30.09.2022........03.10.2022дата розрахунку..............29.09.2022.........30.09.2022Євро.................................35,5611.................+0.21%Долар США......................36,5686..............36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 0.9724).Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 112.97)Сегодня коло полудня доллар достиг очередного минимума, а теперь пытается расти. Достаточно скромное суточное изменение не в полной мере отражает весьма бодрую динамику.Сегодня уже проскакивали обрывкиПопробуем изложить их содержание кратко и без эмоций:- месячный лимит продажи безналичной валюты на депозит увеличен с 50К до 100К грн;- разрешено финансирование зарубежных подразделений предприятий, но только за счет собственной валюты;запрет переводов с гривневых карт на карты иностранных банков. Расходов за границей с украинских карт это не касается, возможности в исключительных случаях делать заграничные переводы контролируемыми методами также не пострадали;- облегчено прохождение гуманитарной помощи и оплата определенного списка услуг.Один из каналов утечки валюты перекрыт, но в целом послаблений больше, чем ужесточения.Идет нормальная работа по оптимизации ограничений для поиска баланса между сохранением валюты и возможностями граждан и бизнеса. Какого-то глобального значения эти корректировки не имеют, я бы и не обратил на них внимания, если бы не слишком эмоциональная реакция коллег.