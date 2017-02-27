somilitark написав:А от це вже дуже цікаво, чомусь я впевнений, що будуть якійсь рухи у офіційному курсі. Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн. По курсу, впевнено рухаємося по продажу нижче відмітки 42.
Як цікаво, а мій інсайдер з державного банку ще 8 вересня сказав на бріфінгу, цітую: "Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. НБУ має достатньо можливостей для того, щоб забезпечувати фіксацію курсу на поточному рівні."
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............30.09.2022........03.10.2022 дата розрахунку..............29.09.2022.........30.09.2022 Євро.................................35,5611..............35,6361...+0.21% Долар США......................36,5686..............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9745 (вчера 0.9724).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.61 (вчера 112.97) Сегодня коло полудня доллар достиг очередного минимума, а теперь пытается расти. Достаточно скромное суточное изменение не в полной мере отражает весьма бодрую динамику.
Сегодня уже проскакивали обрывки новости об изменении валютных ограничений. Попробуем изложить их содержание кратко и без эмоций: - месячный лимит продажи безналичной валюты на депозит увеличен с 50К до 100К грн; - разрешено финансирование зарубежных подразделений предприятий, но только за счет собственной валюты; - возобновлен запрет переводов с гривневых карт на карты иностранных банков. Расходов за границей с украинских карт это не касается, возможности в исключительных случаях делать заграничные переводы контролируемыми методами также не пострадали; - облегчено прохождение гуманитарной помощи и оплата определенного списка услуг. Один из каналов утечки валюты перекрыт, но в целом послаблений больше, чем ужесточения. Идет нормальная работа по оптимизации ограничений для поиска баланса между сохранением валюты и возможностями граждан и бизнеса. Какого-то глобального значения эти корректировки не имеют, я бы и не обратил на них внимания, если бы не слишком эмоциональная реакция коллег.