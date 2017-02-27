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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9984998599869987
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:27

  alter написав:
  somilitark написав:А от це вже дуже цікаво, чомусь я впевнений, що будуть якійсь рухи у офіційному курсі.
Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн.
По курсу, впевнено рухаємося по продажу нижче відмітки 42.


Як цікаво, а мій інсайдер з державного банку ще 8 вересня сказав на бріфінгу, цітую: "Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. НБУ має достатньо можливостей для того, щоб забезпечувати фіксацію курсу на поточному рівні." :)

Нацбанк не бачить підстав для перегляду офіційного курсу
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:29

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............30.09.2022........03.10.2022
дата розрахунку..............29.09.2022.........30.09.2022
Євро.................................35,5611..............35,6361...+0.21%
Долар США......................36,5686..............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9745 (вчера 0.9724).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.61 (вчера 112.97)
Сегодня коло полудня доллар достиг очередного минимума, а теперь пытается расти. Достаточно скромное суточное изменение не в полной мере отражает весьма бодрую динамику.

Сегодня уже проскакивали обрывки новости об изменении валютных ограничений.
Попробуем изложить их содержание кратко и без эмоций:
- месячный лимит продажи безналичной валюты на депозит увеличен с 50К до 100К грн;
- разрешено финансирование зарубежных подразделений предприятий, но только за счет собственной валюты;
- возобновлен запрет переводов с гривневых карт на карты иностранных банков. Расходов за границей с украинских карт это не касается, возможности в исключительных случаях делать заграничные переводы контролируемыми методами также не пострадали;
- облегчено прохождение гуманитарной помощи и оплата определенного списка услуг.
Один из каналов утечки валюты перекрыт, но в целом послаблений больше, чем ужесточения.
Идет нормальная работа по оптимизации ограничений для поиска баланса между сохранением валюты и возможностями граждан и бизнеса. Какого-то глобального значения эти корректировки не имеют, я бы и не обратил на них внимания, если бы не слишком эмоциональная реакция коллег.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:56

  dimmon написав:
  Rebel написав:Тим часом банани вже давно по 60 і дешевшати не збираються.


І що? Логістичні шляхи бананів після 24.02 змінились кардинально.


Після 24.02 ми дуже довго бачили зовсім інші ціни на банани. А потім рррраз - і 60. А в Польше - дешевше 48. Мабудь у них краща логістика ;)

А про НБУ - цікаво, чи є в наших керманичей опція "був неправий - перепрошую" ? На мій погляд минуло вже досить довго, щоб усвідомити - черги у обмінники є навіть коли на табло немає курсу. Коли відмінять дурницю?
Востаннє редагувалось striped в П'ят 30 вер, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:59

Залишок валюти в касах українських банків наблизився до

  asti написав:Про пилу я знаю,
просто новостной фон мягко говоря... не очень))

Залишок валюти в касах українських банків наблизився до довоєнного рівня, — НБУ.
Станом на кінець вересня по банківській системі залишок готівкової валюти досяг $900 млн, що майже відповідає показнику до початку повномасштабного вторгнення, коли залишок складав $1-1,2 млрд.
Про це повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій агентству "Інтерфакс-Україна".
В кінці серпня-на початку вересня в банківській системі виник дефіцит валюти (в касах). Тоді по банківській системі залишок готівкової валюти був близько $500 млн.
"Національний банк включився у вирішення проблеми. Ми вже провели сім операцій з підкріплення банків готівковим доларом та євро на загальну суму близько $400 млн і EUR112 млн", - підсумував Гелетій.
Він зазначив, що тимчасовий дифіцит валюти підсилював певною мірою коливання курсу гривні.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 30 вер, 2022 15:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:"Національний банк включився у вирішення проблеми. Ми вже провели сім операцій з підкріплення банків готівковим доларом та євро на загальну суму близько $400 млн і EUR112 млн", - підсумував Гелетій.
Теперь можно с уверенностью отнести в банк по акции 100+ :P
Надо пересмотреть фильм про Буратину и его 5 золотых. Уже забыл, что с ними произошло :P
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:04

  Rebel написав:Тим часом банани вже давно по 60 і дешевшати не збираються.


Ви орiентуєтесь на iндекс бананiв поки МДональдс массово не працювали? Вже зможете забути про банани та використовувати звичний індекс бігмака :)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:17

  Alien написав:
  asti написав:
  Vadim_ написав:Дніпро 41.90/42.30
40.30/40.70
Не понимаю, почему падает курс?!

Може на новинах з НБУ? - пiдйом з завтрашнього дня лiмiту конвертацiйних депо з 50 до 100к на мiсяць (пилосмок надлишку готiвки що могла пiти та тиснути на ринку готiвкового валютообмiну)

Впевнена, що конвертаційниі депо граються й ті, хо планує тримати валюту в банку і так. Зняли готівку з поточного або достали "з матрасу", продали в обмінці і відкрили конверт депо на ту ж суму + профіт в кишені або на депо більшу суму у доларах. Вихлоп близько 100 баксів в одному банку на сьогодні.
В цьому прикладі з'являється додаткова валюта на готівковому ринку, що тисне курс вниз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:16

майже за сім військових місяців Національний банк продав із резерву $15,8 млрд і €1,8 млрд, а
відкупити на ринку зміг лише $2,5 млрд і €110,97 млн.
Просто колосальні суми, з урахуванням того, що до війни загальний обсяг золотовалютного резерву НБУ знаходився в районі $30 млрд.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:24

  dimmon написав:І що? Логістичні шляхи бананів після 24.02 змінились кардинально.

Десь з травня по липень їх ціна трималась в районі 36-42.
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