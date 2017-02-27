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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9985998699879988
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:58

  Kalgan написав:Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, — президент Зеленський за підсумками засідання РНБО.

НАТО проти.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ukrainian написав:НАТО проти.

за годину побачимо )
Глава НАТО Йенс Столтенберг и генсек ООН Антониу Гутерриш сегодня выступят с беспрецедентными заявлениями

Выступление запланировано на 19:00.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

США дадут Украине оружие, чтобы она вернула все свои территории, — Байден.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Давайте уже в НАТО, и верните P2P изверги :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:09

  Kalgan написав:
  Ukrainian написав:НАТО проти.

за годину побачимо )
о 19.00 пресконференція Столтенберга щодо України
Скажет, что Европа очень озабочена с последними событиями с заявами пуйла про Запоржск. и Херсонск. области, что мы и дальше будем поддерживать суверенитет Украины. Потом 15 минут утиного выступления. И концовка - мы рады решением ЗЕ, но надо время, что бы все страны Европы смогли единогласно проголосовать. А пока мы искренне верим в победу Украины. :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:19

  striped написав:
А про НБУ - цікаво, чи є в наших керманичей опція "був неправий - перепрошую" ? На мій погляд минуло вже досить довго, щоб усвідомити - черги у обмінники є навіть коли на табло немає курсу. Коли відмінять дурницю?

1. Нет такой опции
2. Никогда не отменят
onikolaienko71
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:32

  копейка написав:
  alter написав:
  somilitark написав:А от це вже дуже цікаво, чомусь я впевнений, що будуть якійсь рухи у офіційному курсі.
Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн.
По курсу, впевнено рухаємося по продажу нижче відмітки 42.


Як цікаво, а мій інсайдер з державного банку ще 8 вересня сказав на бріфінгу, цітую: "Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. НБУ має достатньо можливостей для того, щоб забезпечувати фіксацію курсу на поточному рівні." :)

Нацбанк не бачить підстав для перегляду офіційного курсу

В липні до останнього казали теж саме. :evil:
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:32

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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