за годину побачимо ) о 19.00 пресконференція Столтенберга щодо України
Скажет, что Европа очень озабочена с последними событиями с заявами пуйла про Запоржск. и Херсонск. области, что мы и дальше будем поддерживать суверенитет Украины. Потом 15 минут утиного выступления. И концовка - мы рады решением ЗЕ, но надо время, что бы все страны Европы смогли единогласно проголосовать. А пока мы искренне верим в победу Украины.
striped написав: А про НБУ - цікаво, чи є в наших керманичей опція "був неправий - перепрошую" ? На мій погляд минуло вже досить довго, щоб усвідомити - черги у обмінники є навіть коли на табло немає курсу. Коли відмінять дурницю?
somilitark написав:А от це вже дуже цікаво, чомусь я впевнений, що будуть якійсь рухи у офіційному курсі. Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн. По курсу, впевнено рухаємося по продажу нижче відмітки 42.
Як цікаво, а мій інсайдер з державного банку ще 8 вересня сказав на бріфінгу, цітую: "Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. НБУ має достатньо можливостей для того, щоб забезпечувати фіксацію курсу на поточному рівні."