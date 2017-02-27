greenozon написав:майже за сім військових місяців Національний банк продав із резерву $15,8 млрд і €1,8 млрд, а відкупити на ринку зміг лише $2,5 млрд і €110,97 млн. Просто колосальні суми, з урахуванням того, що до війни загальний обсяг золотовалютного резерву НБУ знаходився в районі $30 млрд.
не можна так казати прямо - ви бачите таке зменьшення ЗВР? в цій сумі також є міжнародна допомога, яку нам надають
greenozon написав:НБУ рубає руки і ноги картковим туристам!
Влада знову знущається над патріотами! ))
Дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію рф. Водночас після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються. Зважаючи на це, такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель.
Всё, теперь всё пропало)
ну власне валютне p2p залишається, хоча окрім привата не знаю банків які роблять p2p на закордоні картки зі своєї валютної картки. можливо ще моно може таке робити
Как я и писал выше - надо время, что бы все страны Европы смогли единогласно проголосовать. А пока мы искренне верим в победу Украины. А как всё красиво было по ТВ - наши подписи и ответка - мы Вас не ждёмс в НАТО Интересно как отреагирует курс дол. и евро?? У нас как политч. заявы сразу начинают прыгать курсы. А то в один день и 100+ и НАТО и Национализация. Как всегда новости в пятницу и не люблю полит и эконом. заявы под конец месяца, да ещё перед выходными
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 30 вер, 2022 19:56, всього редагувалось 3 разів.