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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9987998899899990>
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:28

  shurik написав:UkrainianНа таком уровне экспромт исключен. Я думаю все согласовано.

с турками и венграми тоже ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:06

  ScaryBee написав:
  Andrey2512 написав:Так что курс скоро пойдёт вверх, но это, на моё мнение, будет разводняк хомячков, которые понесут оставшиеся гривны в обменники.

откуда у хомячков оставшайся гривня?

а ви взагалі бачили яка кількість готівки?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:07

  pilker написав:
  shurik написав:UkrainianНа таком уровне экспромт исключен. Я думаю все согласовано.

с турками и венграми тоже ?

Вернее, с венграми и хорватами https://www.currenttime.tv/a/prezident- ... 70928.html
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:15

  greenozon написав:майже за сім військових місяців Національний банк продав із резерву $15,8 млрд і €1,8 млрд, а
відкупити на ринку зміг лише $2,5 млрд і €110,97 млн.
Просто колосальні суми, з урахуванням того, що до війни загальний обсяг золотовалютного резерву НБУ знаходився в районі $30 млрд.

не можна так казати прямо - ви бачите таке зменьшення ЗВР?
в цій сумі також є міжнародна допомога, яку нам надають
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

давний пост про бананы па 50 удалили, а теперь целая страница обсуждения или особое отношение к моей "персоне" или жалобщики люблять - это хорошо...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:27

  Andrey2512 написав:
  greenozon написав:НБУ рубає руки і ноги картковим туристам!


Влада знову знущається над патріотами! ))

Дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію рф. Водночас після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються. Зважаючи на це, такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель.


Всё, теперь всё пропало)



ну власне валютне p2p залишається, хоча окрім привата не знаю банків які роблять p2p на закордоні картки зі своєї валютної картки. можливо ще моно може таке робити
R12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:28

Предлагаю новую голосовалку:
Когда Россия нанесет ядерный удар?

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asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:31

  asti написав:Предлагаю новую голосовалку:
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Вариант 2 Ноябрь
Вариант 3 Декабрь

По Воронежу ?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:36

  striped написав:
  dimmon написав:
  Rebel написав:Тим часом банани вже давно по 60 і дешевшати не збираються.
І що? Логістичні шляхи бананів після 24.02 змінились кардинально.
Після 24.02 ми дуже довго бачили зовсім інші ціни на банани. А потім рррраз - і 60. А в Польше - дешевше 48. Мабудь у них краща логістика ;)

А ви чули про багатокілометрові черги з фур на кордоні з Польщею?
"Делайте правильные выводы" (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:42

Как я и писал выше - надо время, что бы все страны Европы смогли единогласно проголосовать. А пока мы искренне верим в победу Украины. :shock:
А как всё красиво было по ТВ - наши подписи и ответка - мы Вас не ждёмс в НАТО :shock:
Интересно как отреагирует курс дол. и евро?? У нас как политч. заявы сразу начинают прыгать курсы.
А то в один день и 100+ и НАТО и Национализация. Как всегда новости в пятницу и не люблю полит и эконом. заявы под конец месяца, да ещё перед выходными :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 30 вер, 2022 19:56, всього редагувалось 3 разів.
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