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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9987998899899990
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:43

27.09.2022/ Стівен Роуч
Проблеми Сі лише починаються. Що небезпечно і для Китаю, і для США
https://nv.ua/ukr/opinion/ssha-kitay-ya ... 73644.html
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:49

  чик написав:давний пост про бананы па 50 удалили, а теперь целая страница обсуждения или особое отношение к моей "персоне" или жалобщики люблять - это хорошо...

тоже можете нажаловаться ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:58

Shaman
написал или-или, если перше, то кому жаловаться? в банно прачечный...
мне фиалетово, но критерии интересно бы узнать. как грил один кинохерой "мне можно, а ей нельзя"(с)
чик
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