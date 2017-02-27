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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:43
27.09.2022/ Стівен РоучПроблеми Сі лише починаються. Що небезпечно і для Китаю, і для СШАhttps://nv.ua/ukr/opinion/ssha-kitay-ya ... 73644.html
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:49
чик написав:
давний пост про бананы па 50 удалили, а теперь целая страница обсуждения или особое отношение к моей "персоне" или жалобщики люблять - это хорошо...
тоже можете нажаловаться
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Shaman
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:58
Shaman
написал или-или, если перше, то кому жаловаться? в банно прачечный...
мне фиалетово, но критерии интересно бы узнать. как грил один кинохерой "мне можно, а ей нельзя"(с)
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