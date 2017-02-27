greenozon написав:майже за сім військових місяців Національний банк продав із резерву $15,8 млрд і €1,8 млрд, а відкупити на ринку зміг лише $2,5 млрд і €110,97 млн. Просто колосальні суми, з урахуванням того, що до війни загальний обсяг золотовалютного резерву НБУ знаходився в районі $30 млрд.
не можна так казати прямо - ви бачите таке зменьшення ЗВР? в цій сумі також є міжнародна допомога, яку нам надають
а де є статистика (бажано офіційна) щодо цієї самої допомоги (чи кредитів?)
greenozon написав:майже за сім військових місяців Національний банк продав із резерву $15,8 млрд і €1,8 млрд, а відкупити на ринку зміг лише $2,5 млрд і €110,97 млн. Просто колосальні суми, з урахуванням того, що до війни загальний обсяг золотовалютного резерву НБУ знаходився в районі $30 млрд.
не можна так казати прямо - ви бачите таке зменьшення ЗВР? в цій сумі також є міжнародна допомога, яку нам надають
а де є статистика (бажано офіційна) щодо цієї самої допомоги (чи кредитів?)
в звіті про виконання бюджету - але немає часу його детально вивчити