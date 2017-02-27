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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9987998899899990
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:41

  greenozon написав:
  Shaman написав:
  greenozon написав:майже за сім військових місяців Національний банк продав із резерву $15,8 млрд і €1,8 млрд, а
відкупити на ринку зміг лише $2,5 млрд і €110,97 млн.
Просто колосальні суми, з урахуванням того, що до війни загальний обсяг золотовалютного резерву НБУ знаходився в районі $30 млрд.

не можна так казати прямо - ви бачите таке зменьшення ЗВР?
в цій сумі також є міжнародна допомога, яку нам надають


а де є статистика (бажано офіційна) щодо цієї самої допомоги (чи кредитів?)

в звіті про виконання бюджету - але немає часу його детально вивчити
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:17

Національний банк цього тижня 26 - 30 вересня продав з резервів 867,43 млн доларів – це найбільший обсяг продажу валюти регулятором відколи було встановлено новий офіційний курс гривні.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 00:53

  копейка написав:Игорь Алексеевич
Мова зайшла за інсайд, на початку місяця нічого не знайшла з цього приводу. Мені цікаво та корисно. За оф. курс 42 писав 28.09 Xenon.
Навіщо тоді взагалі завчасна інформація?

минулого разу різні "джерела" почали ляпати про зміну курсу ще в травні, по факту переставили через 2+ місяці.
тому кажеться що зараз переставлять офіціальний в кінці листопада або взагалі "під йолку".
vkstsk
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:19

  Starikan написав:А ви чули про багатокілометрові черги з фур на кордоні з Польщею?
"Делайте правильные выводы" (с)


Коллегі, перепрошую - був настільки радий за "Котікі, Ямпіль - наш!", що переплутав курс злотого у розрахунках. Банани у Польші зараз коштують 8 злотих, курс теж можна 8 рахувати, тому 1 кг бананів до 64 грн. Без черг на кордонах. Ще якійсь теоріі крім сезонності цін?
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Купити злотий 8.50-9.00
Так що , банан 68-72
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 12:17

  blackheadsacne написав:Купити злотий 8.50-9.00
Так що , банан 68-72

Приват бере 7,75 грн за злотий. 62 виходить банан.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 12:56

  blackheadsacne написав:Купити злотий 8.50-9.00
Так що , банан 68-72

Залишилося забезпечити рівень купівельної спроможності Польщі.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:41

Странно, опять доллар падает...
Видимо вчерашний кремлёвский шАбаш
не произвел должного впечатления на украинскую публику))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:07

  asti написав:Странно, опять доллар падает...
Видимо вчерашний кремлёвский шАбаш
не произвел должного впечатления на украинскую публику))

Учитывая усиливающееся отрицательное сальдо продажи валюты межбанком, оф курс будет пересмотрен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:35

  Zebra написав:
  asti написав:Странно, опять доллар падает...
Видимо вчерашний кремлёвский шАбаш
не произвел должного впечатления на украинскую публику))
Учитывая усиливающееся отрицательное сальдо продажи валюты межбанком, оф курс будет пересмотрен.
Вот это то меня и удивляет - такое падение нала
на фоне таких распродаж безнала...
asti
 
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