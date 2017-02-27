|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:41
greenozon написав: Shaman написав: greenozon написав:
майже за сім військових місяців Національний банк продав із резерву $15,8 млрд і €1,8 млрд
, а
відкупити на ринку зміг лише $2,5 млрд і €110,97 млн.
Просто колосальні суми, з урахуванням того, що до війни загальний обсяг золотовалютного резерву НБУ знаходився в районі $30 млрд.
не можна так казати прямо - ви бачите таке зменьшення ЗВР?
в цій сумі також є міжнародна допомога, яку нам надають
а де є статистика (бажано офіційна) щодо цієї самої допомоги (чи кредитів?)
в звіті про виконання бюджету - але немає часу його детально вивчити
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2440
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 750 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:17
Національний банк цього тижня 26 - 30 вересня продав з резервів 867,43 млн доларів – це найбільший обсяг продажу валюти регулятором відколи було встановлено новий офіційний курс гривні.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 3093
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 1495 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 01 жов, 2022 00:53
копейка написав:Игорь Алексеевич
Мова зайшла за інсайд, на початку місяця нічого не знайшла з цього приводу. Мені цікаво та корисно. За оф. курс 42 писав 28.09 Xenon
.
Навіщо тоді взагалі завчасна інформація?
минулого разу різні "джерела" почали ляпати про зміну курсу ще в травні, по факту переставили через 2+ місяці.
тому кажеться що зараз переставлять офіціальний в кінці листопада або взагалі "під йолку".
-
vkstsk
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 10.05.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 10:19
Starikan написав:
А ви чули про багатокілометрові черги з фур на кордоні з Польщею?
"Делайте правильные выводы" (с)
Коллегі, перепрошую - був настільки радий за "Котікі, Ямпіль - наш!", що переплутав курс злотого у розрахунках. Банани у Польші зараз коштують 8 злотих, курс теж можна 8 рахувати, тому 1 кг бананів до 64 грн. Без черг на кордонах. Ще якійсь теоріі крім сезонності цін?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1591
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3162 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 10:30
Купити злотий 8.50-9.00
Так що , банан 68-72
-
blackheadsacne
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 29.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 12:17
blackheadsacne написав:
Купити злотий 8.50-9.00
Так що , банан 68-72
Приват бере 7,75 грн за злотий. 62 виходить банан.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6619
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 1419 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 01 жов, 2022 12:56
blackheadsacne написав:
Купити злотий 8.50-9.00
Так що , банан 68-72
Залишилося забезпечити рівень купівельної спроможності Польщі.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 525
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 13:41
Странно, опять доллар падает...
Видимо вчерашний кремлёвский шАбаш
не произвел должного впечатления на украинскую публику))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2963
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:07
asti написав:
Странно, опять доллар падает...
Видимо вчерашний кремлёвский шАбаш
не произвел должного впечатления на украинскую публику))
Учитывая усиливающееся отрицательное сальдо продажи валюты межбанком, оф курс будет пересмотрен.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11707
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1741 раз.
- Подякували: 2563 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:35
Zebra написав: asti написав:
Странно, опять доллар падает...
Видимо вчерашний кремлёвский шАбаш
не произвел должного впечатления на украинскую публику))
Учитывая усиливающееся отрицательное сальдо продажи валюты межбанком, оф курс будет пересмотрен.
Вот это то меня и удивляет - такое падение нала
на фоне таких распродаж безнала...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2963
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31283
|35067033
|
|
|7975
|22858500
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|1669
|12543613
|
|