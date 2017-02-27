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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 жов, 2022 15:08
asti написав:
Вот это то меня и удивляет - такое падение нала
на фоне таких распродаж безнала...
Приват по 37.45 депозиты открывать начал. Карточки Привата есть у всех. Вот и пошел движ.
Население сдает валюту в обмен на 3-х месячные фьючерсы. Я лично сегодня в привате тоже решил оформиться, потому что учитывая продвижение ВСУ на фронте, кроме ядерного удара поражения в ближайшие 3 месяца не будет + наобещали прямой бюджетной поддержки. На 50-100-150 тыс можно рискнуть на себя и родственников. Все таки 11-12% в валюте за 3 мес на дороге не валяются.
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Zebra
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:13
asti написав: Zebra написав: asti написав:
Странно, опять доллар падает...
Видимо вчерашний кремлёвский шАбаш
не произвел должного впечатления на украинскую публику))
Учитывая усиливающееся отрицательное сальдо продажи валюты межбанком, оф курс будет пересмотрен.
Вот это то меня и удивляет - такое падение нала
на фоне таких распродаж безнала...
Как вариант: доходов подавляющего большинства населения не хватает уже на покупку дежурных 20 долл "на черный день".
Скорее всего пошел обратный процесс - ранее отложенные двадцаточки начали сочиться обратно в обменки.
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antey1969
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:16
antey1969 написав:
Скорее всего пошел обратный процесс - ранее отложенные двадцаточки начали сочиться обратно в обменки.
Это последние выносят и меняют по 42 и бегом в банк на соц. 100+ Буратино сейчас в шоке, а он дурак золотые в землю закапал)))
а вообще посмотрим в конце октября развязку по 50+, 100+. Начнутся первые выплаты или не начнутся... Как мне однажды говорил знакомый когда был в Израиле и попал под обстрел. Его еврей успокаивает и говорит на ломанном русском - нэ бойса друг, всё будэт хорошё или тогда всё будэт плохо)))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:30
Мукачево
41.50 $ 42.20
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blackheadsacne
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:33
Zebra написав: asti написав:
Вот это то меня и удивляет - такое падение нала
на фоне таких распродаж безнала...
Приват по 37.45 депозиты открывать начал. Карточки Привата есть у всех. Вот и пошел движ.
Население сдает валюту в обмен на 3-х месячные фьючерсы. Я лично сегодня в привате тоже решил оформиться, потому что учитывая продвижение ВСУ на фронте, кроме ядерного удара поражения в ближайшие 3 месяца не будет + наобещали прямой бюджетной поддержки. На 50-100-150 тыс можно рискнуть на себя и родственников. Все таки 11-12% в валюте за 3 мес на дороге не валяются.
Я был в привате вчера - сказали особого движения нет с этими депо - народ по большей части боится, война как-никак. Я просто уже больше 17000 наменял на эти депо, больше как-то стрёмно, но дело в том, что я для этого в основном продал длинные ОВГЗ и на этом потерял порядка 10%, так что я как бы в ноль выхожу, это если доллар вернут в своё время, но если он упадет сильно - я ещё и в убытке могу остаться))
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asti
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:36
Як повідомили у НБУ, 3 жовтня регулятор проведе черговий обмін безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків: "НБУ у понеділок, 3 жовтня, вкотре проведе операції з обміну готівкової валюти на безготівкову. Для обміну системно-важливим банком буде запропоновано $100 млн та EUR100 млн. Результати операцій будуть оприлюднені в день їх проведення".
«Ми вже провели сім операцій з підкріплення банків готівковим доларом та євро на загальну суму близько 400 млн доларів і 112 млн євро. В результаті якщо на початку вересня по банківській системі залишок готівкової валюти був близько 500 млн доларів, то зараз ми вийшли на майже 900 млн доларів. Для порівняння, до початку війни залишок валюти в касах банків був біля 1-1,2 млрд доларів. Тому ситуація абсолютно задовільна, ми вийшли на нормальну забезпеченість банків готівковою валютою» - заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:47
Запорожье
41,80/42,20
40,25/40,60
зашёл ещё в евро по 0,967, была возможность по 0,962, на не успел, бакс сегодня целый день падал, утром были приёмы по 42,20
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edvardd
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:49
Я бы евро по 40,25 сдал
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:53
edvardd написав:
Запорожье
41,80/42,20
40,25/40,60
зашёл ещё в евро по 0,967, была возможность по 0,962, на не успел, бакс сегодня целый день падал, утром были приёмы по 42,20
Вам в Запорожье хорошо - у вас большая конкуренция среди обменников и поэтому можно выгодно сдать/купить, а у нас в Кропивницком 3 вменяемых валютчика и картельный сговор - если надо сдать/купить крупную сумму по хорошему курсу надо ехать в Киев))
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:11
Игорь Алексеевич написав:
а вообще посмотрим в конце октября развязку
По-любому щось та й придумають))
Коли таке було, щоб отак легко, на кожному депо(50К) можна було заробити за 3міс +/-150дол. за допомогою держави?)))
А люди то повідкривати не одне таке депо!
Он наш форумчанин відкрив таких 13(тринадцять) депо!)))
asti написав:
Я просто уже больше 17000 наменял на эти депо
asti написав:
Не знаю, але 17500 вже конвертнув...
Аййй - мАлАдец!©👍😁😁😁
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