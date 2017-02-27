Финансовый мир достаточно разнообразен и сложен, чтобы оставить любые попытки найти эталон для оценки цены валюты среди каких-то товаров.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 жов, 2022 16:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Финансовый мир достаточно разнообразен и сложен, чтобы оставить любые попытки найти эталон для оценки цены валюты среди каких-то товаров.
Додано: Суб 01 жов, 2022 16:24
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Приват по 37.45 депозиты открывать начал. Карточки Привата есть у всех. Вот и пошел движ.
Население сдает валюту в обмен на 3-х месячные фьючерсы. Я лично сегодня в привате тоже решил оформиться, потому что учитывая продвижение ВСУ на фронте, кроме ядерного удара поражения в ближайшие 3 месяца не будет + наобещали прямой бюджетной поддержки. На 50-100-150 тыс можно рискнуть на себя и родственников. Все таки 11-12% в валюте за 3 мес на дороге не валяются.[/quote]
Дещо не зрозуміло, чому у Приваті долар та евро однаково (37,453 грн). За умов диференційованого курсу, як на мене, входив би у евро. А так у долар
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