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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9989999099919992
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  striped написав:Банани у Польші зараз коштують 8 злотих, курс теж можна 8 рахувати, тому 1 кг бананів до 64 грн. Без черг на кордонах. Ще якійсь теоріі крім сезонності цін?

Бананы болеют

Финансовый мир достаточно разнообразен и сложен, чтобы оставить любые попытки найти эталон для оценки цены валюты среди каких-то товаров.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:24

[/quote]
Приват по 37.45 депозиты открывать начал. Карточки Привата есть у всех. Вот и пошел движ.
Население сдает валюту в обмен на 3-х месячные фьючерсы. Я лично сегодня в привате тоже решил оформиться, потому что учитывая продвижение ВСУ на фронте, кроме ядерного удара поражения в ближайшие 3 месяца не будет + наобещали прямой бюджетной поддержки. На 50-100-150 тыс можно рискнуть на себя и родственников. Все таки 11-12% в валюте за 3 мес на дороге не валяются.[/quote]

Дещо не зрозуміло, чому у Приваті долар та евро однаково (37,453 грн). За умов диференційованого курсу, як на мене, входив би у евро. А так у долар
VASH
 
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