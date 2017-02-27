Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 жов, 2022 16:24
striped написав:
Банани у Польші зараз коштують 8 злотих, курс теж можна 8 рахувати, тому 1 кг бананів до 64 грн. Без черг на кордонах. Ще якійсь теоріі крім сезонності цін?
Бананы болеют
Финансовый мир достаточно разнообразен и сложен, чтобы оставить любые попытки найти эталон для оценки цены валюты среди каких-то товаров.
Сибарит
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:24
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Приват по 37.45 депозиты открывать начал. Карточки Привата есть у всех. Вот и пошел движ. Население сдает валюту в обмен на 3-х месячные фьючерсы. Я лично сегодня в привате тоже решил оформиться, потому что учитывая продвижение ВСУ на фронте, кроме ядерного удара поражения в ближайшие 3 месяца не будет + наобещали прямой бюджетной поддержки. На 50-100-150 тыс можно рискнуть на себя и родственников. Все таки 11-12% в валюте за 3 мес на дороге не валяются.[/quote] Дещо не зрозуміло, чому у Приваті долар та евро однаково (37,453 грн). За умов диференційованого курсу, як на мене, входив би у евро. А так у долар
VASH
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:40
VASH написав:
Дещо не зрозуміло, чому у Приваті долар та евро однаково (37,453 грн). За умов диференційованого курсу, як на мене, входив би у евро. А так у долар
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Zebra
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:55
Zebra написав: VASH написав:
Дещо не зрозуміло, чому у Приваті долар та евро однаково (37,453 грн). За умов диференційованого курсу, як на мене, входив би у евро. А так у долар
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VASH
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Додано: Суб 01 жов, 2022 17:16
VASH написав: Zebra написав: VASH написав:
Дещо не зрозуміло, чому у Приваті долар та евро однаково (37,453 грн). За умов диференційованого курсу, як на мене, входив би у евро. А так у долар
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Як у тому кацапс-му прислів'ї "Ввиду отсутствия горничной, любил дворника"...
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Investor_K
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Додано: Суб 01 жов, 2022 17:47
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VASH
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