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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9990999199929993
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:19

sailed
Шукайте на ютубі "Money as Debt", або в перекладі "Деньги - пирамида долгов".
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 04:24

  Игорь Алексеевич написав:
  antey1969 написав:Скорее всего пошел обратный процесс - ранее отложенные двадцаточки начали сочиться обратно в обменки.
Это последние выносят и меняют по 42 и бегом в банк на соц. 100+ Буратино сейчас в шоке, а он дурак золотые в землю закапал)))
а вообще посмотрим в конце октября развязку по 50+, 100+. Начнутся первые выплаты или не начнутся... Как мне однажды говорил знакомый когда был в Израиле и попал под обстрел. Его еврей успокаивает и говорит на ломанном русском - нэ бойса друг, всё будэт хорошё или тогда всё будэт плохо)))

По моему первые выплаты обязательно начнутся. Для продолжения нужно чтоб заносили в банки еще. Лимит до 100к подняли для того же.
Главный вопрос. Банки могут вместо того чтоб покупать на 100% валюту и держать ее на балансе - кагбе часть валюты продать, "полученную" гривну пустить на закрывание оттока гривневых вкладов. Кагбе "профит, все депо не вынесут, все чотко". Пока не прекратится приток свежей гривны на "акционные конвертдепо" и не придется выйти банкам с закупками валюты. Что равнозначно коллапсу, который можно прикрыть какими-то "улучшениями". Одно уже додалось - закрытие переводов за границу с гривневых карт.
Negotive
 
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