sailed
Шукайте на ютубі "Money as Debt", або в перекладі "Деньги - пирамида долгов".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 жов, 2022 20:19
sailed
Шукайте на ютубі "Money as Debt", або в перекладі "Деньги - пирамида долгов".
Додано: Нед 02 жов, 2022 04:24
По моему первые выплаты обязательно начнутся. Для продолжения нужно чтоб заносили в банки еще. Лимит до 100к подняли для того же.
Главный вопрос. Банки могут вместо того чтоб покупать на 100% валюту и держать ее на балансе - кагбе часть валюты продать, "полученную" гривну пустить на закрывание оттока гривневых вкладов. Кагбе "профит, все депо не вынесут, все чотко". Пока не прекратится приток свежей гривны на "акционные конвертдепо" и не придется выйти банкам с закупками валюты. Что равнозначно коллапсу, который можно прикрыть какими-то "улучшениями". Одно уже додалось - закрытие переводов за границу с гривневых карт.
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