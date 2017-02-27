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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 жов, 2022 20:19
sailed
Шукайте на ютубі "Money as Debt", або в перекладі "Деньги - пирамида долгов".
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AndriyQ
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Додано: Нед 02 жов, 2022 04:24
Игорь Алексеевич написав: antey1969 написав:
Скорее всего пошел обратный процесс - ранее отложенные двадцаточки начали сочиться обратно в обменки.
Это последние выносят и меняют по 42 и бегом в банк на соц. 100+ Буратино сейчас в шоке, а он дурак золотые в землю закапал)))
а вообще посмотрим в конце октября развязку по 50+, 100+. Начнутся первые выплаты или не начнутся...
Как мне однажды говорил знакомый когда был в Израиле и попал под обстрел. Его еврей успокаивает и говорит на ломанном русском - нэ бойса друг, всё будэт хорошё или тогда всё будэт плохо)))
По моему первые выплаты обязательно начнутся. Для продолжения нужно чтоб заносили в банки еще. Лимит до 100к подняли для того же.
Главный вопрос. Банки могут вместо того чтоб покупать на 100% валюту и держать ее на балансе - кагбе часть валюты продать, "полученную" гривну пустить на закрывание оттока гривневых вкладов. Кагбе "профит, все депо не вынесут, все чотко". Пока не прекратится приток свежей гривны на "акционные конвертдепо" и не придется выйти банкам с закупками валюты. Что равнозначно коллапсу, который можно прикрыть какими-то "улучшениями". Одно уже додалось - закрытие переводов за границу с гривневых карт.
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Negotive
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Додано: Нед 02 жов, 2022 05:26
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Додано: Нед 02 жов, 2022 08:46
На ПОХ такая относител ная разница была в марте
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Investor_K
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Додано: Нед 02 жов, 2022 08:56
Negotive написав:
По моему первые выплаты обязательно начнутся. Для продолжения нужно чтоб заносили в банки еще. Лимит до 100к подняли для того же.
Главный вопрос. Банки могут вместо того чтоб покупать на 100% валюту и держать ее на балансе - кагбе часть валюты продать, "полученную" гривну пустить на закрывание оттока гривневых вкладов. Кагбе "профит, все депо не вынесут, все чотко". Пока не прекратится приток свежей гривны на "акционные конвертдепо" и не придется выйти банкам с закупками валюты. Что равнозначно коллапсу, который можно прикрыть какими-то "улучшениями". Одно уже додалось - закрытие переводов за границу с гривневых карт.
Дуже схоже на зародок великої піраміди... Цікаво, хто цю щедрість оплатить?
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Додано: Нед 02 жов, 2022 10:11
sailed написав: AndriyQ написав:
Теорія одна - Штатам треба знецінити держборг. Для цього й інфляцію розігнали.
Та я вот эту теорию не понимаю. А кому они все должны
? Как почитаешь, штаты все в долгах, Китай тоже должен что вот вот лопнет, и Россия должна. Все всем выходит должны. А кто же им занимает? ФРС? Массоны? Рокфеллеры? Если им должны и они такие влиятельные, то как они могут допустить чтобы доллар обесценился? А если не им, то кому?
це дуже цікаве питання
якщо всі держави винні, то кому?
можливі відповіді - по-перше, пенсійні фонди. коли я зрозумів масштаб сплати пенсій навіть в України, то навіть не намагався оцінити масштаби світових фондів - там сотні ярдів доларів. для прикладу, розмір сплати пенсій в України на рік - 400 ярдів грн (цифра умовна, але близька до реальної). це з бюджету 1,5 трлн грн, до речі. питання, який повинен бути розмір пенсійного фонду, щоб забезпечити такі витрати в рік - 4 трлн, 5, 10? в України навіть таких грошей немає - а в світі є.
по-друге, хедж-фонди. там де зібрані гроші умовних Рокфелерів (як би це не скидалося на конспірологічні теорії, але статки багатих людей теж є і в них є така ж проблема, як і в форумчан - як зберегти гроші
). тут немає взагалі ніяких оцінок, може десь в ФРС є. але я гадаю ці суми співставні з пенсійними фондами.
якщо кажемо про США, то десь третина боргу - іноземні країни.
ідея знецінити борги має економічний сенс. так, це суттєво зміншить довіру до долару, як світової валюти. але який інший шлях вийти з боргової піраміди, яку США збудували за останні 20 років? я не бачу.
й система світових фінансів зараз не відповідає теперішним реаліям. але знову ж таки не бачу поки що інших альтернатив - хоча їх вже треба розробляти.
якось так
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:43
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:53
Привет Эдвард . Всем Огромный Привет. Здоровья. Это правда. Вчера ещё приехал под утро , но домой не попал.Попал сегодня. Немного обидно за спешку , но другого выхода нет . Сегодня День Учителя ! Именно по этому и приполз домой. Всех УЧИТЕЛЕЙ С ПРАЗДНИКОМ! Пусть у Вас Всё будет Украина! Здоровья и Удачи! Простите ,не добавил , что жена Учитель .
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:54
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Додано: Нед 02 жов, 2022 12:00
холява написав:
Привет Эдвард . Всем Огромный Привет. Здоровья. Это правда. Вчера ещё приехал под утро , но домой не попал.Попал сегодня. Немного обидно за спешку , но другого выхода нет . Сегодня День Учителя ! Именно по этому и приполз домой. Всех УЧИТЕЛЕЙ С ПРАЗДНИКОМ! Пусть у Вас Всё будет Украина! Здоровья и Удачи! Простите ,не добавил , что жена Учитель .
Спасибо, уважаемый!
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