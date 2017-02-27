Додано: Нед 02 жов, 2022 10:11

sailed написав: AndriyQ написав: Теорія одна - Штатам треба знецінити держборг. Для цього й інфляцію розігнали.

Теорія одна - Штатам треба знецінити держборг. Для цього й інфляцію розігнали.

Та я вот эту теорию не понимаю. А кому они все должны? Как почитаешь, штаты все в долгах, Китай тоже должен что вот вот лопнет, и Россия должна. Все всем выходит должны. А кто же им занимает? ФРС? Массоны? Рокфеллеры? Если им должны и они такие влиятельные, то как они могут допустить чтобы доллар обесценился? А если не им, то кому? Та я вот эту теорию не понимаю. А кому? Как почитаешь, штаты все в долгах, Китай тоже должен что вот вот лопнет, и Россия должна. Все всем выходит должны. А кто же им занимает? ФРС? Массоны? Рокфеллеры? Если им должны и они такие влиятельные, то как они могут допустить чтобы доллар обесценился? А если не им, то кому?

це дуже цікаве питанняякщо всі держави винні, то кому?можливі відповіді - по-перше, пенсійні фонди. коли я зрозумів масштаб сплати пенсій навіть в України, то навіть не намагався оцінити масштаби світових фондів - там сотні ярдів доларів. для прикладу, розмір сплати пенсій в України на рік - 400 ярдів грн (цифра умовна, але близька до реальної). це з бюджету 1,5 трлн грн, до речі. питання, який повинен бути розмір пенсійного фонду, щоб забезпечити такі витрати в рік - 4 трлн, 5, 10? в України навіть таких грошей немає - а в світі є.по-друге, хедж-фонди. там де зібрані гроші умовних Рокфелерів (як би це не скидалося на конспірологічні теорії, але статки багатих людей теж є і в них є така ж проблема, як і в форумчан - як зберегти гроші). тут немає взагалі ніяких оцінок, може десь в ФРС є. але я гадаю ці суми співставні з пенсійними фондами.якщо кажемо про США, то десь третина боргу - іноземні країни.ідея знецінити борги має економічний сенс. так, це суттєво зміншить довіру до долару, як світової валюти. але який інший шлях вийти з боргової піраміди, яку США збудували за останні 20 років? я не бачу.й система світових фінансів зараз не відповідає теперішним реаліям. але знову ж таки не бачу поки що інших альтернатив - хоча їх вже треба розробляти.якось так