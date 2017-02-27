sailed написав:
Тогда тем более какой им смысл ронять доллар.
Штаты и не роняют. У нас проблема в том, что идиоты в украинской власти набираются кредитов в дорожающем долларе, для того чтобы продержать маня-курс как можно дольше. Ведь только приблеженные к президенту имеют доступ к конвертации наворованного по президентскому курсу по 36.6.
Экономики в стране не осталось, одни фантомные хомяки, что ждут что все станет по старому, как только война закончится. Не станет. Кредиты придется вернуть, а напечатанная денежная масса превратится в макулатуру сразу после войны.