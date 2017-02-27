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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9991999299939994
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:40

  холява написав:Простите ,не добавил , что жена Учитель .

Та ми пам‘ятаємо.
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:47

ПЛЮС ++++ ))))
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:58

  sailed написав:Тогда тем более какой им смысл ронять доллар.


Штаты и не роняют. У нас проблема в том, что идиоты в украинской власти набираются кредитов в дорожающем долларе, для того чтобы продержать маня-курс как можно дольше. Ведь только приблеженные к президенту имеют доступ к конвертации наворованного по президентскому курсу по 36.6.

Экономики в стране не осталось, одни фантомные хомяки, что ждут что все станет по старому, как только война закончится. Не станет. Кредиты придется вернуть, а напечатанная денежная масса превратится в макулатуру сразу после войны.
Moneta
 
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