Та ми пам‘ятаємо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 жов, 2022 12:40
Додано: Нед 02 жов, 2022 12:58
Штаты и не роняют. У нас проблема в том, что идиоты в украинской власти набираются кредитов в дорожающем долларе, для того чтобы продержать маня-курс как можно дольше. Ведь только приблеженные к президенту имеют доступ к конвертации наворованного по президентскому курсу по 36.6.
Экономики в стране не осталось, одни фантомные хомяки, что ждут что все станет по старому, как только война закончится. Не станет. Кредиты придется вернуть, а напечатанная денежная масса превратится в макулатуру сразу после войны.
Додано: Нед 02 жов, 2022 13:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Кривий Ріг
USD 41.40-41.70
EUR 39.80-40.30
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