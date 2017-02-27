Додано: Нед 02 жов, 2022 15:14

яка стосується теми форму.Вартує уваги. В статті дуже багато тем які вартували би обговорення, якщо панству це цікаво. На умовах вихідного офтопу, дозволю собі лонгрід.Загальні відчуття після прочитання - пан Богдан продовжує грати проти голови НБУ та на стороні чинної влади. Цитата: "Зазначене вказує надля їхнього гармонізованого впливу на фінансову стабільність державних фінансів та економіку в цілому."Проте слід зазначити, що в даній станні Богдан Данилишин зачіпає також багато важливих факторів які Не знаходяться "на поверхі" але вплив яких дуже вагомий.Далі пропоную форумчанам власну вижимку із статті, тим більше, що таким чином інформація краще відкладається у власній голові.Цитата: "на ринку заощаджень склалася ситуація,. У разі продажу Національним банком ОВДП зі свого портфеля (ставки яких досягають 25% річних) цей спред суттєво розшириться."Мова йде про підняття НБУ облікової ставки до 25%. Таким чином автор підводить нас до того, що це занадто.Цитата:"Отже, темп зміни монетарної політики на ринку заощаджень породив певні його деформації, які загрожують стабільності державних фінансів."На мою думку - це основний арґумент автора проти високої облікової ставки. І це якраз і є той фактор який (на мою субєктивну думку) робить "велику погоду" на нашому банківському ринку. Користуючись ситуативною вигодою до сворення якої банки не мають відношення але яка їм дуже вигідна, практично повною зупинкою кредитування через ризики війни та наявністю великої кількості гривні яка обслуговує військових банки заробляють величезні кошти і не мають стимулів підвищувати дохідність депозитів для населення.Цитата:"Розширення дефіциту державного бюджету спровокувало стрімке нарощування банківської ліквідності, яка вже вп’ятеро перевищує нормативні значення.Збільшенню банківської ліквідності також сприяють такі фактори:генерування значних обсягів коштів у секторах, які мають низький мультиплікаційний ефект (оборона, безпека);відсутність надійних, безпечних і інвестиційно привабливих інструментів продуктивного використання коштів у реальній економіці.Формування значних надлишків банківської ліквідності призводить до масштабних обсягів пасивних безризикових процентних доходів банків, що деформує монетарну трансмісію. У вересні 2022 року щоденний приріст балансів банків за рахунок процентних доходів від депозитних сертифікатів НБУ оцінюється в 150 млн грн, з яких 25% припадає на державні банки, 50 — на банки з іноземним капіталом і 25% — на решту банків.уряду та бізнесу і характеризується погіршенням цілої низки індикаторів, а саме:зниження грошового мультиплікатора;зменшення співвідношення між виданими кредитами та залученими депозитами;розширення процентної маржі банків;формування рекордної операційної прибутковості банків на тлі звуження їхніх посередницьких функцій.Нині кредитування бізнесу зростає лише в частині субсидованих державою кредитів, а внутрішні позики уряду — лише в частині емісійного фінансування центральним банком. Це також обмежує можливості відновлення економіки, послаблює монетарну трансмісію.Це вказує на наявність проблем у оцінці наслідків застосування окремих інструментів монетарної політики, а також на недостатньо ефективний зворотний зв'язок від аналізу прийнятих центральним банком рішень.Тому проблему надмірної ліквідності банків потрібно розв’язувати через інструменти, які пов’язують фінансовий сектор із реальним, а не оперувати інструментами, що впливають лише на стан фінансового сектора.Фактично автор арґументує, що трансмісія облікової ставки практично відсутня.Цитата:Примітно, що під час нинішньої кризи саме в державних банках, які більш активно займалися посередницькою діяльністю, значно знизився відносний рівень надмірної ліквідності. Тоді як банки з іноземним капіталом, що переважно обслуговують тимчасово малоактивні іноземні компанії, навпаки, наростили обсяги надмірної ліквідності.Тут навіть я (не експерт) можу все просто пояснити. Державні банки "кредитують" бо зав'язані на державних компаніях які не завжди є ефективні і плюс також корумповані. Також вони кредитують бо мають вказівку "зверху".Іноземним ж банкам не має резону щось робити, адже кредитувати в умовах війни - це ризики, а дохід від НБУ по депосертифікатах (хоч і в гривні) є стабільний та великий. Фактично в таких умовах іноземні та. Дохід для діяльності є, а конвертувати цей дохід у дивіденди будуть потім як з'явиться можливість. Головне, що власникам цих банків не потрібно вливати додаткову ліквідність, адже банки чудово справляються самі.Висновки автора читайте у самій статті. Не буду їх сюди переносити окрім того, що автор сам виділив-Розширення емісійного фінансування одночасно із підвищенням процентних ставок є контрпродуктивним і призводить до збільшення потреби в емісії.-Вільну банківську ліквідність варто зв’язувати в рамках нових інвестиційних проєктів реального сектора,-доцільність перегляду ключової процентної ставки в бік зниження, аби забезпечити більш продуктивний обіг грошової маси в економіці