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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9992999399949995
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 41.60 на 41.75.
Дуже несподіванно готівка пірнула під 42,виходить все таки монетарна політика збалансована, я не думаю, що треба робити ставку 10% і ловити гривню курсом 60, люди і так бідні, втратили в багатьох аспектах, так що? треба ще добити їх цінами і знеціненням заощаджень і просто жебрацькими доходами, у кого ще є робота?
У людей дуже коротка пам'ять, забули 14-15-ті роки, коли грались в брудні ігри, а на виході все одно отримали майже 4- кратний девал і ставку 30%!!!
При чому маштаб проблем був набагато меншим, чи всім би зараз був по душі курс 200?
Багато зрадників би зраділо, але треба на це все відповісти по одеськи: не дочекаєтесь((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:У людей дуже коротка пам'ять, забули 14-15-ті роки, коли грались в брудні ігри, а на виході все одно отримали майже 4- кратний девал і ставку 30%!!!
При чому маштаб проблем був набагато меншим, чи всім би зараз був по душі курс 200?
Багато зрадників би зраділо, але треба на це все відповісти по одеськи: не дочекаєтесь((((

У риби під 200 тис Євро депозити в швейцарському банку, йому пофіг.
BIGor
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  #<1 ... 9992999399949995
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