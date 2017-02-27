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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 жов, 2022 15:53
Київ 41.60 на 41.75.
Дуже несподіванно готівка пірнула під 42,виходить все таки монетарна політика збалансована, я не думаю, що треба робити ставку 10% і ловити гривню курсом 60, люди і так бідні, втратили в багатьох аспектах, так що? треба ще добити їх цінами і знеціненням заощаджень і просто жебрацькими доходами, у кого ще є робота?
У людей дуже коротка пам'ять, забули 14-15-ті роки, коли грались в брудні ігри, а на виході все одно отримали майже 4- кратний девал і ставку 30%!!!
При чому маштаб проблем був набагато меншим, чи всім би зараз був по душі курс 200?
Багато зрадників би зраділо, але треба на це все відповісти по одеськи: не дочекаєтесь((((
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somilitark
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Додано: Нед 02 жов, 2022 16:01
somilitark написав:
У людей дуже коротка пам'ять, забули 14-15-ті роки, коли грались в брудні ігри, а на виході все одно отримали майже 4- кратний девал і ставку 30%!!!
При чому маштаб проблем був набагато меншим, чи всім би зараз був по душі курс 200?
Багато зрадників би зраділо, але треба на це все відповісти по одеськи: не дочекаєтесь((((
У риби під 200 тис Євро депозити в швейцарському банку, йому пофіг.
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