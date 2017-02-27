Додано: Нед 02 жов, 2022 16:29

Realist написав: Цікава стаття яка стосується теми форму.

Вартує уваги. В статті дуже багато тем які вартували би обговорення, якщо панству це цікаво. На умовах вихідного офтопу, дозволю собі лонгрід

... яка стосується теми форму.Вартує уваги.. На умовах вихідного офтопу, дозволю собі лонгрід...

цікавий лонгрід.але на жаль панство не бажає предметно дискутувати на цю тему, бо треба дуже багато інфо передивитисьщо хочу додати. як вже писав про цезростання ліквідності в першу чергу проходить за рахунок того, що зростає кількість грошей, які фізичні особи тримають на рахунках. так, це цифри на 01.09 (більш свіжих не має) але тренд зрозумілий. і як ці гроші банки будуть інвестувати в бізнес, якщо їх можуть миттєво зняти- по друге, автор чомусь накинув на іноземні банки - що вони тримають зайві гроші, але цифри показують інше.структура депосертифікатів надерж банки - 39%інозем - 33%приватні - 28%надерж банки - 44%інозем - 38%приватні - 18%структура дещо умовна, тому що немає точної інфо про депосертифікати, а передивлятися баланси всіх банків - теж немає часу. але ІМХО - достовірна.тобто, найбільше ліквідності як раз в держбанках. а майже весь приріст с 01.02 по 01.08 прийшовся взагалі на Приват та Ощад.й по трете - багато говорять про зв'язування ліквідності. але - ліквідність змінюється тільки через операції з НБУ (найбільше купівля-продаж валюти чи там рефінанс). будь-які інші операції не змінюють ліквідність - банк надав кредит - гроші змінили власника, але сума грошей на рахунках - не змінилась. навіть купівля ОВДП - спочатку гроші уходять з банківської системи до казначейства, але потім все одно повертаються.єдине, що змінюється, - те що ми називаєм мультіплікатор - співвідношення грошей в банківській системі та суми наданих та отриманих кредитів та депозитів. й збільшення грошей повинно корелювати зі зростанням ВВП. інакше отримуємо інфляцію та девальвацію.а з приводу ставки - її потрібно зменьшувати. по-перше, такі ставки для бізнеса завеликі, а його треба підтримувати. по-друге - а навіщо кредитувати, якщо тримаєш гроші в НБУ та заробляєш 23% річних?якось так