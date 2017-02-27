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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:56
...Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні... https://bank.gov.ua/ua/news/all/mvf-roz ... ansuvannya
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Додано: Нед 02 жов, 2022 22:15
А можуть i не надiйти...
Попросить еще не значит немедленно получить.
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antey1969
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