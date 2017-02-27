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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9993999499959996
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:56

...Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mvf-roz ... ansuvannya
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:15

  ТИХИЙ написав:...Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mvf-roz ... ansuvannya

А можуть i не надiйти...
Попросить еще не значит немедленно получить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 23:12

  alex10 написав:США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3370991

нагадайте розмір державного бюджету в місяць ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 23:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

останнім часом пишу рідко.
нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого маштабного нападу з боку педерації ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підгоувавтися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на малу ймовірність...
Нажаль нажаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!!
ото ж мать його .... запитую ще раз - ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ???
і анекдот про виставити автомат вперед щоб розплавлений метал не зіпсував державне майно - черевики не підходить.

P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...

:(
yama
 
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