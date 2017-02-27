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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:56
...Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні...
Додано: Нед 02 жов, 2022 22:15
А можуть i не надiйти...
Попросить еще не значит немедленно получить.
Додано: Нед 02 жов, 2022 23:12
нагадайте розмір державного бюджету в місяць ?
Додано: Нед 02 жов, 2022 23:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
останнім часом пишу рідко.
нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого маштабного нападу з боку педерації ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підгоувавтися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на малу ймовірність...
Нажаль нажаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!!
ото ж мать його .... запитую ще раз - ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ???
і анекдот про виставити автомат вперед щоб розплавлений метал не зіпсував державне майно - черевики не підходить.
P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...
Додано: Пон 03 жов, 2022 01:40
Що станеться? Мені здається діду погано, несіть таблетки.
Додано: Пон 03 жов, 2022 04:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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