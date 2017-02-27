Додано: Нед 02 жов, 2022 23:24

останнім часом пишу рідко.нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого маштабного нападу з боку педерації ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підгоувавтися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на малу ймовірність...Нажаль нажаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!!ото ж мать його .... запитую ще раз - ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ???і анекдот про виставити автомат вперед щоб розплавлений метал не зіпсував державне майно - черевики не підходить.P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...