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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:56
...Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні...
Додано: Нед 02 жов, 2022 22:15
А можуть i не надiйти...
Попросить еще не значит немедленно получить.
Додано: Нед 02 жов, 2022 23:12
нагадайте розмір державного бюджету в місяць ?
Додано: Нед 02 жов, 2022 23:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
останнім часом пишу рідко.
нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого маштабного нападу з боку педерації ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підгоувавтися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на малу ймовірність...
Нажаль нажаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!!
ото ж мать його .... запитую ще раз - ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ???
і анекдот про виставити автомат вперед щоб розплавлений метал не зіпсував державне майно - черевики не підходить.
P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...
Додано: Пон 03 жов, 2022 01:40
Що станеться? Мені здається діду погано, несіть таблетки.
Додано: Пон 03 жов, 2022 04:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:33
Та що там півтора, ось всі 350 лярдів для початку:
Ця цифра в багатьох джерелах, але мене мучить сумнів, чи часом журналісти не сплутали млрд і млн, як вони можуть?
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:50
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
41.60-42.30
39.70-40.40
Мукачево
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:57
За даними першого заступника глави фінкомітету ВР Ярослава Железняка, за вересень податкова зібрала 52 млрд грн (на 8,6 млрд більше плану і на 12 млрд більше, ніж аналогічний період минулого року.
"Значне зростання акцизного податку (+18%) та ренти (+29%)", - зауважив нардепи.
Він зазначає, що митниця за вересень зібрала 30,1 млрд грн.
"Це майже теж саме, як і у серпні", - уточнив парламентар.
При цьому він вказав, що Мінфін розмістив військові облігації лише на 2,7 млрд грн. Водночас НБУ викупив військові ОВДП на30 млрд грн.
"Тобто всіма внутрішніми ресурсами ми як країна залучили у приблизно вересні 115 млрд грн
Ще приблизно - 74,5 млрд грн міжнародна допомога і кредити (цифру уточнюю)
Виходить всього біля 190 млрд грн отримав бюджет за вересень", - резюмує Я. Железняк.
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