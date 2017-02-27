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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9993999499959996
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:56

...Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mvf-roz ... ansuvannya
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:15

  ТИХИЙ написав:...Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mvf-roz ... ansuvannya

А можуть i не надiйти...
Попросить еще не значит немедленно получить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 23:12

  alex10 написав:США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3370991

нагадайте розмір державного бюджету в місяць ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 23:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

останнім часом пишу рідко.
нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого маштабного нападу з боку педерації ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підгоувавтися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на малу ймовірність...
Нажаль нажаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!!
ото ж мать його .... запитую ще раз - ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ???
і анекдот про виставити автомат вперед щоб розплавлений метал не зіпсував державне майно - черевики не підходить.

P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...

:(
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 01:40

  yama написав:останнім часом пишу рідко.
нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого маштабного нападу з боку педерації ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підгоувавтися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на малу ймовірність...
Нажаль нажаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!!
ото ж мать його .... запитую ще раз - ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ???
і анекдот про виставити автомат вперед щоб розплавлений метал не зіпсував державне майно - черевики не підходить.

P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...

:(

Що станеться? Мені здається діду погано, несіть таблетки.
3134ant
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 04:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:ото ж мать його .... запитую ще раз - ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ???
заправити,зарядити та змазати М142HIMARS та NASAMS.Все буде Україна,ще не вмерли українці
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:33

  yama написав:
  alex10 написав:США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3370991

нагадайте розмір державного бюджету в місяць ?

Та що там півтора, ось всі 350 лярдів для початку:
"І це тільки початок": США виділяють $350 мільярдів на відновлення України https://www.unian.ua/war/i-ce-tilki-poc ... 98131.html

Ця цифра в багатьох джерелах, але мене мучить сумнів, чи часом журналісти не сплутали млрд і млн, як вони можуть?
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:50

  Ой+ написав:Ця цифра в багатьох джерелах, але мене мучить сумнів, чи часом журналісти не сплутали млрд і млн, як вони можуть?

така сумма, тому що це розмір заморожених активів раші.
І всі вважають, що їх віддадуть на користь України
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Мукачево
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:57

За даними першого заступника глави фінкомітету ВР Ярослава Железняка, за вересень податкова зібрала 52 млрд грн (на 8,6 млрд більше плану і на 12 млрд більше, ніж аналогічний період минулого року.

"Значне зростання акцизного податку (+18%) та ренти (+29%)", - зауважив нардепи.

Він зазначає, що митниця за вересень зібрала 30,1 млрд грн.

"Це майже теж саме, як і у серпні", - уточнив парламентар.

При цьому він вказав, що Мінфін розмістив військові облігації лише на 2,7 млрд грн. Водночас НБУ викупив військові ОВДП на30 млрд грн.

"Тобто всіма внутрішніми ресурсами ми як країна залучили у приблизно вересні 115 млрд грн

Ще приблизно - 74,5 млрд грн міжнародна допомога і кредити (цифру уточнюю)

Виходить всього біля 190 млрд грн отримав бюджет за вересень", - резюмує Я. Железняк.
Evgeny
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