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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:56
...Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні...
Додано: Нед 02 жов, 2022 22:15
А можуть i не надiйти...
Попросить еще не значит немедленно получить.
Додано: Нед 02 жов, 2022 23:12
нагадайте розмір державного бюджету в місяць ?
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:33
Та що там півтора, ось всі 350 лярдів для початку:
Ця цифра в багатьох джерелах, але мене мучить сумнів, чи часом журналісти не сплутали млрд і млн, як вони можуть?
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:50
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
41.60-42.30
39.70-40.40
Мукачево
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:57
За даними першого заступника глави фінкомітету ВР Ярослава Железняка, за вересень податкова зібрала 52 млрд грн (на 8,6 млрд більше плану і на 12 млрд більше, ніж аналогічний період минулого року.
"Значне зростання акцизного податку (+18%) та ренти (+29%)", - зауважив нардепи.
Він зазначає, що митниця за вересень зібрала 30,1 млрд грн.
"Це майже теж саме, як і у серпні", - уточнив парламентар.
При цьому він вказав, що Мінфін розмістив військові облігації лише на 2,7 млрд грн. Водночас НБУ викупив військові ОВДП на30 млрд грн.
"Тобто всіма внутрішніми ресурсами ми як країна залучили у приблизно вересні 115 млрд грн
Ще приблизно - 74,5 млрд грн міжнародна допомога і кредити (цифру уточнюю)
Виходить всього біля 190 млрд грн отримав бюджет за вересень", - резюмує Я. Железняк.
Додано: Пон 03 жов, 2022 09:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
41.30-42.00
39.40-40.00
Мукачево. Грн укріпляється
Додано: Пон 03 жов, 2022 10:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Кривий Ріг
USD 41.15-41.45 шок
EUR 39.70-40.20
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