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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9993999499959996
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:56

...Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mvf-roz ... ansuvannya
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:15

  ТИХИЙ написав:...Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mvf-roz ... ansuvannya

А можуть i не надiйти...
Попросить еще не значит немедленно получить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 23:12

  alex10 написав:США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3370991

нагадайте розмір державного бюджету в місяць ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:33

  yama написав:
  alex10 написав:США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, - Bloomberg Джерело: https://censor.net/ua/n3370991

нагадайте розмір державного бюджету в місяць ?

Та що там півтора, ось всі 350 лярдів для початку:
"І це тільки початок": США виділяють $350 мільярдів на відновлення України https://www.unian.ua/war/i-ce-tilki-poc ... 98131.html

Ця цифра в багатьох джерелах, але мене мучить сумнів, чи часом журналісти не сплутали млрд і млн, як вони можуть?
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:50

  Ой+ написав:Ця цифра в багатьох джерелах, але мене мучить сумнів, чи часом журналісти не сплутали млрд і млн, як вони можуть?

така сумма, тому що це розмір заморожених активів раші.
І всі вважають, що їх віддадуть на користь України
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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39.70-40.40
Мукачево
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:57

За даними першого заступника глави фінкомітету ВР Ярослава Железняка, за вересень податкова зібрала 52 млрд грн (на 8,6 млрд більше плану і на 12 млрд більше, ніж аналогічний період минулого року.

"Значне зростання акцизного податку (+18%) та ренти (+29%)", - зауважив нардепи.

Він зазначає, що митниця за вересень зібрала 30,1 млрд грн.

"Це майже теж саме, як і у серпні", - уточнив парламентар.

При цьому він вказав, що Мінфін розмістив військові облігації лише на 2,7 млрд грн. Водночас НБУ викупив військові ОВДП на30 млрд грн.

"Тобто всіма внутрішніми ресурсами ми як країна залучили у приблизно вересні 115 млрд грн

Ще приблизно - 74,5 млрд грн міжнародна допомога і кредити (цифру уточнюю)

Виходить всього біля 190 млрд грн отримав бюджет за вересень", - резюмує Я. Железняк.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

41.30-42.00
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Мукачево. Грн укріпляється
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кривий Ріг
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