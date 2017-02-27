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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 жов, 2022 10:48
Anton2112 написав:
Кривий Ріг
USD 41.15-41.45 шок
EUR 39.70-40.20
Гривня пішла на депозити, бо багато хто може собі дозволити ризикнути конвертувати папір в цифру в масштабах 50-100 тис грн. А дехто навіть вирішив заробити на цьому арбітражі. Плюс дані про доходи бюджету за серпень плюс дані з фронту плюс морський експорт плюс зменшення черг і терміну очікування фур на кордоні із Польщею плюс обмеження для поповнення валютних карток закордоном і т.ін.
Тому не шок, а закономірна корекція. За законами ринку не можна постійно гнати вгору.
Цікаво спостерігати на яких рівнях ця корекція зупиниться.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 10:55
Запорожье
41,50/41,60
40/40,40
всё быстро падает...
а кто нибудь знает, почему ломбарды, готивочки закрываются, вроде в текущей ситуации должны расцветать?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 10:55
Realist написав:
Цікаво спостерігати на яких рівнях ця корекція зупиниться.
У нас всегда качели и в любой момент можем увидеть и 40 и 45 за неделю. Только у нас в стране на курс давит не только экономика, но и политика и даже осенний грипп
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Додано: Пон 03 жов, 2022 10:59
41.10-41.90
39.10-39.90
Мукачево. Падаємо , швидко.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 11:05
Львов
🇺🇸: 39,90/41,40
🇪🇺: 39,40/39,85
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Додано: Пон 03 жов, 2022 11:50
asti написав:Да... знатно полетели!
Интересно почему, Путин был так неубедителен??
агрессивная выкатка лимитов (международных р2р)
укатали в пол и тезер и нал$
на опте в одессе спред 50коп, все говорит само за себя
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Додано: Пон 03 жов, 2022 11:54
edvardd написав:
всё быстро падает..
Хомяки понесли здавати нахомячене під конвертаційні депо
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Додано: Пон 03 жов, 2022 11:59
Приємна несподіванка з курсом, завтра напевне продаж буде менше ніж 41.
Київ працює 41.20 на 41.40, суму здати проблематично, жорсткий дефіцит гривні плюс валютники в таких випадках морозяться, бо дуже швидко падаєм)))
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Додано: Пон 03 жов, 2022 12:12
Вранці у понеділок, 3 жовтня, на українсько-польському кордоні затримали мешканку Донецької області, яка намагалась незаконного вивезти за кордон 170 тис. євро і 153 тис. доларів готівкою
. Під час перевірки у жінки також виявили паспорт РФ.
Як повідомила Львівська митниця, жінка намагалась перетнути кордон у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне». 48-річна мешканка Донецької області їхала у Польщу рейсовим автобусом «Енергодар – Варшава» і під час перевірки прикордонники спільно з митниками виявили у неї значну суму незадекларованої валюти. У Держприкордонслужбі уточнили, що гроші жінка сховала у саморобну жилетку.
У письмових поясненнях вона вказала, що переміщувала 170 тис. євро і 153 тис. доларів США для особистих потреб
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