Додано: Пон 03 жов, 2022 13:20

На прошедшей неделе, как и неделей ранее, плановый тендер рефинансирования не состоялся, денег всем хватает. Возвращать рефинанс банки продолжали каждый день, увеличив интенсивность в пятницу. Т.е. с плановым возвратом проблем тоже не возникло, перезанимать не пришлось.В итоге за неделю возврат рефинанса составилмлрд. грн. (неделей ранее 2.874 млрд. грн.).В результате интервенций на МБ было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 27.228 млрд. грн.)На прошедшей неделе НБУ военных облигаций не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 315 млрд.Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 30.102 млрд. грн).Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 322.33 млрд. грн.). Почти без изменений.Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 12.452 млрд. грн.) После "экономной" недели неделя расходов. Расходы нельзя назвать запредельными. Стоит отметить, что это прошла крупная выплата. Все дни, кроме среды, расходы были скромными.За неделю было инкассированомлрд. грн. (неделей ранее 1.954 млрд. грн.). Переток наличных в банки значительно ускорился. Объем операций достиг величины, которая значительно выходит за рамки привычных. Я таких значений в этой графе не припоминаю. Поток был бурным всю неделю.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 5,40;Продал – 867,43.Объем интервенций рос весь месяц. Страшного я в этом ничего не вижу. Международные поступления позволяют легко пережить такие расходы.Из особенностей прошедшей недели можно отметить только непривычно большие объемы инкассации. Все остальное без откровений. Есть ощущение определенной стабилизации финансовой системы, выражающиеся в том, что неделя за неделей похожи друг на друга. Это не может не радовать, но писать сводку становится все труднее и труднее - нет поводов для комментариев