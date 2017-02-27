У нас всегда качели и в любой момент можем увидеть и 40 и 45 за неделю. Только у нас в стране на курс давит не только экономика, но и политика и даже осенний грипп
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 жов, 2022 10:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 03 жов, 2022 11:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
агрессивная выкатка лимитов (международных р2р)
укатали в пол и тезер и нал$
на опте в одессе спред 50коп, все говорит само за себя
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Додано: Пон 03 жов, 2022 11:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 03 жов, 2022 11:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Приємна несподіванка з курсом, завтра напевне продаж буде менше ніж 41.
Київ працює 41.20 на 41.40, суму здати проблематично, жорсткий дефіцит гривні плюс валютники в таких випадках морозяться, бо дуже швидко падаєм)))
Додано: Пон 03 жов, 2022 13:20
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе, как и неделей ранее, плановый тендер рефинансирования не состоялся, денег всем хватает. Возвращать рефинанс банки продолжали каждый день, увеличив интенсивность в пятницу. Т.е. с плановым возвратом проблем тоже не возникло, перезанимать не пришлось.
В итоге за неделю возврат рефинанса составил 2.591 млрд. грн. (неделей ранее 2.874 млрд. грн.).
В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 31.361 млрд. грн. (неделей ранее 27.228 млрд. грн.)
На прошедшей неделе НБУ военных облигаций не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 315 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 33.952 млрд. грн, (неделей ранее 30.102 млрд. грн).
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 129.727 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 321.08 млрд. грн. (неделей ранее 322.33 млрд. грн.). Почти без изменений.
Расходы казначейства превысили доходы на 33.596 млрд. грн. (неделей ранее 12.452 млрд. грн.) После "экономной" недели неделя расходов. Расходы нельзя назвать запредельными. Стоит отметить, что это прошла крупная выплата. Все дни, кроме среды, расходы были скромными.
За неделю было инкассировано 8.438 млрд. грн. (неделей ранее 1.954 млрд. грн.). Переток наличных в банки значительно ускорился. Объем операций достиг величины, которая значительно выходит за рамки привычных. Я таких значений в этой графе не припоминаю. Поток был бурным всю неделю.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 5,40;
Продал – 867,43.
Объем интервенций рос весь месяц. Страшного я в этом ничего не вижу. Международные поступления позволяют легко пережить такие расходы.
Из особенностей прошедшей недели можно отметить только непривычно большие объемы инкассации. Все остальное без откровений. Есть ощущение определенной стабилизации финансовой системы, выражающиеся в том, что неделя за неделей похожи друг на друга. Это не может не радовать, но писать сводку становится все труднее и труднее - нет поводов для комментариев
Додано: Пон 03 жов, 2022 13:42
Є така думка, що насправді валютні інтервенції менші.
Я маю на увазі тот факт, що загальна сума інтервенцій вказана вірно, просто не всі гроші ідуть на валютний ринок, половина, а може і більше іде на рахунки по сплаті за поставлену зброю і супутні вантажі.
Справа в тому, що не всю зброю ми отримуємо безкоштовно, багато країн готові нам поставляти зброю, але за живі гроші.
Влада все правильно робить, що погоджується на поставки зброї за реальні гроші, життя і здоров'я кожного бійця і загиблого цивільного не можна оцінити, воно безцінне.
Просто гроші дають уряди, а сплачувати приходиться на рахунки виробників, нічого страшного в цьому не бачу, я погоджуюсь з Продіджи, зараз не потрібно дивитися на гроші і номінальні суми боргів, головне виграти і повернути всі території, а вже потім розберемося з кредитами, я не думаю, що в західних урядів підніметься рука вимагати сплати цих всіх кредитів і поставок допомоги.
Головне, що ми вийшли на сталу траекторію перемоги, все інше вторинне.
Навіть НБУ вирішив підтримати війська і звільнити курс долара від позначки 42 з хвостиком, послідовно рухаємось у межах встановлених кордонів нацбанком, тобто 36.6!
На момент курс в столиці 41.10 на 41.25, дуже впевнено гривня звільняє раніше зайняті позиції доларом
Додано: Пон 03 жов, 2022 14:19
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............03.10.2022...........04.10.2022
дата розрахунку..............30.09.2022............03.10.2022
Євро.................................35,6361.................35,7074...+0.2%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9764 (вчера 0.9745).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.33 (вчера 112.61)
Если мы возьмем сумму гривны, поступившей за неделю из банков в НБУ (графа "прочие монетарные"), это 31.361 млрд. грн, и разделим на баланс интервенций, $0.862 млрд, мы получим число, близкое к официальному курсу. Т.е. баланс интервенций по доллару и по гривне сходится. Это говорит о том, что в указанной статистике учитываются только интервенции на МБ. Тут все чисто.
Прямые валютные затраты, безусловно есть, но их учета в статистике я не вижу. Единственное, что можно заметить, это то, что суммы поступившей валюты в ежемесячном отчете НБУ о состоянии резервов обычно меньше, чем суммы выделенных средств, озвучиваемые в прессе. Баланс резервов при этом сходится. На всякий случай напомню, что средства на счетах кабмина учитываются в резервах. Я могу предложить только одно объяснение: часть объявленной помощи уходит непосредственно от донора на оплату поставок. Например, решение Германии выделить нам средства на закупку партии вооружений от немецких производителей может означать гарантию оплаты производителю за поставки. Т.е. часть денег, которые нам выделяют, на наши счета не заходит и в финансовой статистике не учитывается.
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