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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9994999599969997
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:20

  asti написав:Сьогодні нижче вже не підемо...

Валютникі малюють відскок для слабохарактерних! Підтримка на рівні 41 спрацювала.
Зараз трохи висадять тих, кому треба купити валюти і продовжимо знижуватися, коли я тиждень назад казав, що маємо пірнути під 42 і зниження набрало гарних обертів, то всі теж не вірили, але результат на табло.
Може до офіційних 36.6 і не дійдемо, але чорний ринок в околицях 40 це цілком реальний орієнтир для наступного тижня...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:21

  asti написав:Сьогодні нижче вже не підемо...


ПОХ прием евро по 39. Бакс по 40.9
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:23

  Сибарит написав:
  somilitark написав:Є така думка, що насправді валютні інтервенції менші.
Я маю на увазі тот факт, що загальна сума інтервенцій вказана вірно, просто не всі гроші ідуть на валютний ринок, половина, а може і більше іде на рахунки по сплаті за поставлену зброю і супутні вантажі.

Если мы возьмем сумму гривны, поступившей за неделю из банков в НБУ (графа "прочие монетарные"), это 31.361 млрд. грн, и разделим на баланс интервенций, $0.862 млрд, мы получим число, близкое к официальному курсу. Т.е. баланс интервенций по доллару и по гривне сходится. Это говорит о том, что в указанной статистике учитываются только интервенции на МБ. Тут все чисто.
Прямые валютные затраты, безусловно есть, но их учета в статистике я не вижу. Единственное, что можно заметить, это то, что суммы поступившей валюты в ежемесячном отчете НБУ о состоянии резервов обычно меньше, чем суммы выделенных средств, озвучиваемые в прессе. Баланс резервов при этом сходится. На всякий случай напомню, что средства на счетах кабмина учитываются в резервах. Я могу предложить только одно объяснение: часть объявленной помощи уходит непосредственно от донора на оплату поставок. Например, решение Германии выделить нам средства на закупку партии вооружений от немецких производителей может означать гарантию оплаты производителю за поставки. Т.е. часть денег, которые нам выделяют, на наши счета не заходит и в финансовой статистике не учитывается.

Дякую за роз'яснення, виходить думка хибна, але так хотілося в неї вірити...
somilitark
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  #<1 ... 9994999599969997
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