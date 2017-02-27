Сибарит написав:

somilitark написав: Є така думка, що насправді валютні інтервенції менші.

Я маю на увазі тот факт, що загальна сума інтервенцій вказана вірно, просто не всі гроші ідуть на валютний ринок, половина, а може і більше іде на рахунки по сплаті за поставлену зброю і супутні вантажі. Є така думка, що насправді валютні інтервенції менші.Я маю на увазі тот факт, що загальна сума інтервенцій вказана вірно, просто не всі гроші ідуть на валютний ринок, половина, а може і більше іде на рахунки по сплаті за поставлену зброю і супутні вантажі.

Если мы возьмем сумму гривны, поступившей за неделю из банков в НБУ (графа "прочие монетарные"), это 31.361 млрд. грн, и разделим на баланс интервенций, $0.862 млрд, мы получим число, близкое к официальному курсу. Т.е. баланс интервенций по доллару и по гривне сходится. Это говорит о том, что в указанной статистике учитываются только интервенции на МБ. Тут все чисто.Прямые валютные затраты, безусловно есть, но их учета в статистике я не вижу. Единственное, что можно заметить, это то, что суммы поступившей валюты в ежемесячном отчете НБУ о состоянии резервов обычно меньше, чем суммы выделенных средств, озвучиваемые в прессе. Баланс резервов при этом сходится. На всякий случай напомню, что средства на счетах кабмина учитываются в резервах. Я могу предложить только одно объяснение: часть объявленной помощи уходит непосредственно от донора на оплату поставок. Например, решение Германии выделить нам средства на закупку партии вооружений от немецких производителей может означать гарантию оплаты производителю за поставки. Т.е. часть денег, которые нам выделяют, на наши счета не заходит и в финансовой статистике не учитывается.