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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9995999699979998
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:03

  blackheadsacne написав:40.80 $ 41.80
39.00 € 39.80
Мукачево. Народ в шоці

жлобы там у вас... Запорожье 41,15/41,45
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:22

Ну так це на окнах,широко.
Опт інші курси.
blackheadsacne
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