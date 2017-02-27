|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 жов, 2022 18:03
blackheadsacne написав:
40.80 $ 41.80
39.00 € 39.80
Мукачево. Народ в шоці
жлобы там у вас... Запорожье 41,15/41,45
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7861
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 2429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 03 жов, 2022 18:22
Ну так це на окнах,широко.
Опт інші курси.
-
blackheadsacne
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 29.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31304
|35071705
|
|
|7975
|22859790
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|1669
|12544509
|
|