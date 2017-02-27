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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 жов, 2022 18:03
blackheadsacne написав:
40.80 $ 41.80
39.00 € 39.80
Мукачево. Народ в шоці
жлобы там у вас... Запорожье 41,15/41,45
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:22
Ну так це на окнах,широко.
Опт інші курси.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:25
Побачите що буде з 05 числа.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:34
Столица, заглянул вечером в обменку 40.8/41.5. Широко.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:48
подождём 07 числа. у пуйла 70 лет и какой он сделает нам "подарок". А ещё в этот день Нобел.. премия мира. Вроде ЗЕ претендует. Думаю денёк будет хреново - ракетный. Валюта тоже реагирует у нас на политику.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:50
el turisto написав:
Побачите що буде з 05 числа.
тіпа ріст?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:59
asti написав: el turisto написав:
Побачите що буде з 05 числа.
тіпа ріст?
тіпа варіанти з ядєркой більш імовірні
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:33
Зато здесь были окуительные предложения одного невменяемого набрать баксов по 43 с кредитных карт и ждать потом "пописят".Зовите его сюды,если он не в смирительной рубашке сейчас и на свободе,он расскажет по чем покупал,а не сливал.Это будут еще более интересные сторис
Злотый между прочим,так же начал откатывать двовольно ощутимо.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:49
42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.
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