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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9996999799989999>
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:03

  blackheadsacne написав:40.80 $ 41.80
39.00 € 39.80
Мукачево. Народ в шоці

жлобы там у вас... Запорожье 41,15/41,45
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:22

Ну так це на окнах,широко.
Опт інші курси.
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:25

Побачите що буде з 05 числа.
el turisto
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Столица, заглянул вечером в обменку 40.8/41.5. Широко.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:48

подождём 07 числа. у пуйла 70 лет и какой он сделает нам "подарок". А ещё в этот день Нобел.. премия мира. Вроде ЗЕ претендует. Думаю денёк будет хреново - ракетный. Валюта тоже реагирует у нас на политику. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:49

Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:50

  el turisto написав:Побачите що буде з 05 числа.
тіпа ріст?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:59

  asti написав:
  el turisto написав:Побачите що буде з 05 числа.
тіпа ріст?

тіпа варіанти з ядєркой більш імовірні
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:33

  asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)


Зато здесь были окуительные предложения одного невменяемого набрать баксов по 43 с кредитных карт и ждать потом "пописят".Зовите его сюды,если он не в смирительной рубашке сейчас и на свободе,он расскажет по чем покупал,а не сливал.Это будут еще более интересные сторис :lol: Злотый между прочим,так же начал откатывать двовольно ощутимо.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:49

  asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)


42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.
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