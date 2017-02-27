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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 жов, 2022 19:52
mephala написав:
42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.
Полагаю 45+ мы еще увидим, весьма скоро.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:53
osafly написав:
Зато здесь были окуительные предложения одного невменяемого набрать баксов по 43 с кредитных карт и ждать потом "пописят".Зовите его сюды,если он не в смирительной рубашке сейчас и на свободе,он расскажет по чем покупал,а не сливал.Это будут еще более интересные сторис
Злотый между прочим,так же начал откатывать двовольно ощутимо.
много пословиц народных-к примеру цыплят по осени считают. Качели будут всегда и цели покупки долларов тоже у всех разные-кому вдолгую кому спекульнуть.Я тоже в апреля думал что покупаю по 33 дорого,официал же 29.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:56
mephala написав:
42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.
По 45 приема не было.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:58
75stasstas75 написав: mephala написав:
42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.
Полагаю 45+ мы еще увидим, весьма скоро.
Зимой 55 увидим.
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