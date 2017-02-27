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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 999699979998999910000>
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:03

  blackheadsacne написав:40.80 $ 41.80
39.00 € 39.80
Мукачево. Народ в шоці

жлобы там у вас... Запорожье 41,15/41,45
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:22

Ну так це на окнах,широко.
Опт інші курси.
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Столица, заглянул вечером в обменку 40.8/41.5. Широко.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:49

Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:33

  asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)


Зато здесь были окуительные предложения одного невменяемого набрать баксов по 43 с кредитных карт и ждать потом "пописят".Зовите его сюды,если он не в смирительной рубашке сейчас и на свободе,он расскажет по чем покупал,а не сливал.Это будут еще более интересные сторис :lol: Злотый между прочим,так же начал откатывать двовольно ощутимо.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:49

  asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)


42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:52

  mephala написав:
  asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)


42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.

Полагаю 45+ мы еще увидим, весьма скоро.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:53

  osafly написав:
  asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)


Зато здесь были окуительные предложения одного невменяемого набрать баксов по 43 с кредитных карт и ждать потом "пописят".Зовите его сюды,если он не в смирительной рубашке сейчас и на свободе,он расскажет по чем покупал,а не сливал.Это будут еще более интересные сторис :lol: Злотый между прочим,так же начал откатывать двовольно ощутимо.

много пословиц народных-к примеру цыплят по осени считают. Качели будут всегда и цели покупки долларов тоже у всех разные-кому вдолгую кому спекульнуть.Я тоже в апреля думал что покупаю по 33 дорого,официал же 29.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:56

  mephala написав:
  asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)


42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.

По 45 приема не было.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:58

  75stasstas75 написав:
  mephala написав:
  asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)


42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.

Полагаю 45+ мы еще увидим, весьма скоро.

Зимой 55 увидим.
Zebra
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