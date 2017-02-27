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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 99979998999910000>
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:04

03.10.2022/НБУ
"...обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 54 093,9 млн грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП,,,"
"...Найбільший портфель відповідних цінних паперів станом на 3 жовтня утримують банки – первинні дилери..."
https://bank.gov.ua/ua/news/all/viplati ... itariy-nbu
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:17

  mephala написав:
  asti написав:Странно, что не было окуительных историй о сливе пА 43,ХХ и даже пА 42,ХХ, ну признавайтесь, интрадейщики, много слили и по чём?? :) :)

42.XX это обычная история. три дня можно было сдавать по такому курсу.
вот по 45 кто успел сдать тот крут. такой курс был всего пол дня если не меньше.
Такой курс (45) в Киеве был всего полчаса и на отдачу - сдать дороже 44 было нереально, поэтому по 45 продавали обменники, вернее те, кто ими владеют. В кропиве выше 43 не брали))
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:29

Чтобы там и когда мы не увидели, завтра, думаю,
продолжим сползать как минимум до обеда))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:37

  Corpocrator написав:
  Сибарит написав:
  Corpocrator написав:"Сибарит"С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 129.727 млрд. грн.

Подскажите, это какой из монетарных агрегатов (М0, М1, М2 і М3) так сжался? не "грошова база" ж на 50% скукожилась?

Последние данные по агрегатам доступны за август: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sdds
Там видно сокращение всех агрегатов, кроме М0, но тогда цифры антиэмиссии не были еще столь большими. Свежее не завезли. Приведенная мной цифра основана исключительно на статистике движения гривны из НБУ (эмиссия) и в НБУ (изъятие).


С начала года все агрегаты выросли на 10-13%(с начала марта чуть меньше, но сути не меняет), не понимаю как же чистое изъятие гривны в 120+млрд получается

но явно сжатие ликвидности дает свои результаты на табло

пс. абстрактный курс по currency board на конец августа 29,64 грн/USD :)

я вже відповідав, що насправді немає изъятия грошей немає, грошей стало більше більше ніж на 100 ярдів грн - і це тільки в банківській системі. кеша теж стало більше.

і ще є цікавий фокус від НБУ - депосертіфікати НБУ не попадають в грошові агрегати. але на 01.02 їх було 124 ярда грн, а зараз - більше 250 ярдів грн
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вітаю.
Ось вам ще арґумент на користь гривні.
На мою суб'єктивну думку, це звичайна корекція яка відбувається через надто стрімкий ріст який базувався на емоціях, а не на реальних факторах. Тобто десь аж зараз ми маємо вийти на реальну вартість долара.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

З ювілейною сторінкою нас!
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alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:45

По 45.00 реально продаж не було. Можливо обмінники , десь і пробали, але буквально 200-300-500 $ , по факту продажі були 44/44.20 і це лише годину/дві
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Реальна вартість $ зараз, 46/47 грн на МОЮ думку
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:47

  Realist написав:Вітаю.
Ось вам ще арґумент на користь гривні.
На мою суб'єктивну думку, це звичайна корекція яка відбувається через надто стрімкий ріст який базувався на емоціях, а не на реальних факторах. Тобто десь аж зараз ми маємо вийти на реальну вартість долара.

На МОЮ думку, реальна вартість $ 46/47 грн.
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:48

  Zebra написав:Зимой 55 увидим.

Вполне вероятно
75stasstas75
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