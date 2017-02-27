03.10.2022/НБУ "...обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 54 093,9 млн грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП,,," "...Найбільший портфель відповідних цінних паперів станом на 3 жовтня утримують банки – первинні дилери..." https://bank.gov.ua/ua/news/all/viplati ... itariy-nbu
Corpocrator написав:"Сибарит"С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 129.727 млрд. грн.
Подскажите, это какой из монетарных агрегатов (М0, М1, М2 і М3) так сжался? не "грошова база" ж на 50% скукожилась?
Последние данные по агрегатам доступны за август: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sdds Там видно сокращение всех агрегатов, кроме М0, но тогда цифры антиэмиссии не были еще столь большими. Свежее не завезли. Приведенная мной цифра основана исключительно на статистике движения гривны из НБУ (эмиссия) и в НБУ (изъятие).
С начала года все агрегаты выросли на 10-13%(с начала марта чуть меньше, но сути не меняет), не понимаю как же чистое изъятие гривны в 120+млрд получается
но явно сжатие ликвидности дает свои результаты на табло
пс. абстрактный курс по currency board на конец августа 29,64 грн/USD
я вже відповідав, що насправді немає изъятия грошей немає, грошей стало більше більше ніж на 100 ярдів грн - і це тільки в банківській системі. кеша теж стало більше.
і ще є цікавий фокус від НБУ - депосертіфікати НБУ не попадають в грошові агрегати. але на 01.02 їх було 124 ярда грн, а зараз - більше 250 ярдів грн
Вітаю. Ось вам ще арґумент на користь гривні. На мою суб'єктивну думку, це звичайна корекція яка відбувається через надто стрімкий ріст який базувався на емоціях, а не на реальних факторах. Тобто десь аж зараз ми маємо вийти на реальну вартість долара.
Realist написав:Вітаю. Ось вам ще арґумент на користь гривні. На мою суб'єктивну думку, це звичайна корекція яка відбувається через надто стрімкий ріст який базувався на емоціях, а не на реальних факторах. Тобто десь аж зараз ми маємо вийти на реальну вартість долара.