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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 99979998999910000
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 21:02

  blackheadsacne написав:На МОЮ думку, реальна вартість $ 46/47 грн.

"Реальна вартість $" -)это как???))))Вы из какой реальности?)))

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 22:51

  Zebra написав:Зимой 55 увидим.

Скажіть, а 155 не побачимо? Бо застряг у валюті, треба багато гривні. 55 - то як псові на йден зуб.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 23:09

  asti написав:
  Investor_K написав:
  blackheadsacne написав:Мукачево. Народ в шоці
І не тільки у Мукачево.
Похоже на коренной перелом...

А як без гойдалок? Тільки нагору це означає, що кому треба не дати заробити, іншим дати підрости до абстрактних мільйонерiв за кілька місяців.
Сутність же росту купівельної спроможності не змінилася - в одну кишеню даєш з іншої береш. Фактично на чому щойно росли на тому, тепер падаємо. Особливості місцевого капіталізму.
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