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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 жов, 2022 21:02
blackheadsacne написав:
На МОЮ думку, реальна вартість $ 46/47 грн.
"Реальна вартість $" -)это как???))))Вы из какой реальности?)))*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 03 жов, 2022 22:51
Zebra написав:
Зимой 55 увидим.
Скажіть, а 155 не побачимо? Бо застряг у валюті, треба багато гривні. 55 - то як псові на йден зуб.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 23:09
asti написав: Investor_K написав: blackheadsacne написав:
Мукачево. Народ в шоці
І не тільки у Мукачево.
Похоже на коренной перелом...
А як без гойдалок? Тільки нагору це означає, що кому треба не дати заробити, іншим дати підрости до абстрактних мільйонерiв за кілька місяців.
Сутність же росту купівельної спроможності не змінилася - в одну кишеню даєш з іншої береш. Фактично на чому щойно росли на тому, тепер падаємо. Особливості місцевого капіталізму.
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