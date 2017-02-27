"Реальна вартість $" -)это как???))))Вы из какой реальности?)))
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 жов, 2022 21:02
"Реальна вартість $" -)это как???))))Вы из какой реальности?)))
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 03 жов, 2022 23:09
А як без гойдалок? Тільки нагору це означає, що кому треба не дати заробити, іншим дати підрости до абстрактних мільйонерiв за кілька місяців.
Сутність же росту купівельної спроможності не змінилася - в одну кишеню даєш з іншої береш. Фактично на білому шумі щойно росли на тому, тепер падаємо. Особливості місцевого капіталізму.
Додано: Вів 04 жов, 2022 07:10
Реальна вартість це на мою думку справедлива ціна долара до цін на товари, яка купівельна спроможність,скільки ви можете купити, а хто з якої реальності, осінь покаже.
Додано: Вів 04 жов, 2022 07:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я почав сумеіватися і за свою ральність, тому питання до форумчан - а 4-е жовтня це осінь чи до цих пір літо? Ото начитаєшся таких "ікспердів" і починаєш сумніватися в датах, порах року, адекватності, реальності ... Не знаю як кому, а мені осінь показує геп з 44-х до 41.ХХ і Слава Богу, нехай така осінь продовжується, курс долара вниз, а успіхи ЗСУ вверх - тільки так і не іначе.
Додано: Вів 04 жов, 2022 07:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Календарно вже осінь. По факту вона ще 31шо листопада. Якшо шо, а якшо Ви впевненні в укріпленні гривні, можу з Вами побитись об заклад, що до кінця осінні, а то і скоріше курс $ до ₴ буде 45+ на продажі.
Додано: Вів 04 жов, 2022 07:55
03.10.22р.
НБУ запропонував до обміну на готівкову валюту 100 млн дол. США та 100 млн євро. До участі традиційно були запрошені 14 системно важливих банків.
Результати операцій є такими:
з обміну доларів США: участь взяли 8 банків. Сума за підсумками проведеного обміну склала 95 млн дол. США;
з обміну євро: участь взяв один банк, який здійснив обмін на суму 1 млн євро.
Цього разу обсяг усіх заявок банків як на готівкові євро, так і на готівкові долари США був нижчим за запропонований Національним банком обсяг до обміну.
Національний банк здійснюватиме відповідні операції, допоки банки відчуватимуть нестачу готівкової іноземної валюти. Натомість запас безготівкової валютної ліквідності банківської системі є високим і станом на 1 жовтня становить 7,1 млрд дол. США, тоді як на початку війни він був меншим (5,9 млрд дол. США).
Нагадуємо, що такі операції не впливають на рівень міжнародних резервів.
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