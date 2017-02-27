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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 09:03
Затока/Одеса на 09.40
40.90 $ 41.30
39.20 € 39.70
два тіжні тому був ріст без базових причін до 43 (у нас макс приймали годин 5 по 43,00
далі почали повільно падати),хоч на фронті ЗСУ кожного дня визволяли нащі села і міста
- як причину називали референдуми (такі референдуми коштують недорого, їх по бажанню можно проводити кожного тижня , або не проводити взагалі)
валютні спекулянти зробили спробу хитнути курс до 43, ця спроба не витрамала більше 2 днів, при тому це було зроблено в пятницю 21 вересня о 12.30(коли банки ще працювали)
(постфактум дивлюсь телеграм, це дуже зручно, тому що є хістори)
вчора здав 1,5к по домовленності, ще не вийшов з ПОВа -а касір зменила курс на такий, можно було відкупити на 15 коп дешевше ніж я здав.
як довго буде укріплятися гривна залежить від 4 факторів:
-валютна допомога Україні (від США, ЕС)
-успіхи ЗСУ на фронті
-темпи росту єскпорту зерна, вже почали продавати врожай 2022 (Одеса, Чорноморськ паралізовані в корках від зерновозів, тільки порт Південий не має значних проблем з логітікою
-якщо НБУ припинить карусель з картками і наваром між курсом 36,94+1,5% і 43,0
це дуже легко зробити (треба встановити ліміт на отримання кєшу з картки десь 50 евро на день), тобто можно разрохувуватись картками в ліміті 1000 евро(долл) на день, але заборона зняття готівки
це швидко зупинить каруселі на кордоні і курс буде наближатись на 40...39
пс. скільки було гвалту в березні/квітні що не можливо було відкрити депо по 29,55 в Укргазбанку, а якщо відкрили , то не отримаєте валюту
доповідаю-депо (долар по 29,55) закінчився на цьому тижні, валюту отримав (за тиждень тільки перезвонив і включив "напоміналку")
15 хвилин як постив свої думки курс змінився))
актуальний курс зараз
40.80 $ 41.10
39.20 € 39.70
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prodigy
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Додано: Вів 04 жов, 2022 09:11
blackheadsacne написав:
Скоро побачите,про 40
Це вся аналітика чи ще щось буде? На кшталт - активний продаж збіжжя за валюту, солідний ріст експорту, постійне підкріплення банків готівковим доларом, перевиконання доходної частини бюджету, реальна заява про 1,5 мільярди від США та 1,5 млрд євро від ЄС на місяць до кінця війни, затвердження 5 млрд євро від ЄС, термінове фінансуваня від МВФ, постійні грантові вливання і ... немає просто часу далі розписувати. А що від Вас крім оракульского диванного - от побачите Я СКАЗАВ !!!
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 04 жов, 2022 09:18
Впереди запрет п2п переводов, поэтому дешевый доллар кончается ( Какой курс 40 может быть на черном рынке?)
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Andrey2512
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Додано: Вів 04 жов, 2022 09:20
Василь-Рівне написав: blackheadsacne написав:
Скоро побачите,про 40
Це вся аналітика чи ще щось буде? На кшталт - активний продаж збіжжя за валюту, солідний ріст експорту, постійне підкріплення банків готівковим доларом, перевиконання доходної частини бюджету, реальна заява про 1,5 мільярди від США та 1,5 млрд євро від ЄС на місяць до кінця війни, затвердження 5 млрд євро від ЄС, термінове фінансуваня від МВФ, постійні грантові вливання і ... немає просто часу далі розписувати. А що від Вас крім оракульского диванного - от побачите Я СКАЗАВ !!!
Це знятті рожеві окуляри, і бачення ситуації, та певний опит.
- війна
- інфляція
- робота друкарського станка в 3 змінни
- попит на валюту від населення
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blackheadsacne
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Додано: Вів 04 жов, 2022 09:25
Ну, раз пішла тут така "п'янка"))) - то наріжу я останній огірок!©)))
Думаю, що через місяць, можемо спокійно спостерігати 37,ХХ у обінках(щоб здати долярчики) і таке може тривати і до кінця року
А все чому?
Правильно, щоб з клубу (ло)"Шара" депозитчики зовсім не мали бажання виводити свої конвертаційні депо!
Це, так би мовити, найгуманнішший/найм'якіший спосіб)) - ніж мурижити банкам -"віддамо ваше депо, як тільки хтось принесе нам долари в касу..."
Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍👍👍
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Додано: Вів 04 жов, 2022 09:27
blackheadsacne написав:
бачення ситуації, та певний опит.
Все то так - але можуть такий курс(45-46-47) - зробити трошки пАпіжже
Наприклад, після Нового року
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Додано: Вів 04 жов, 2022 09:30
Успіх написав: blackheadsacne написав:
бачення ситуації, та певний опит.
Все то так - але можуть такий курс(45-46-47) - зробити трошки пАпіжже
Наприклад, після Нового року
Ще до нового року курс буде 45 на продажі.
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blackheadsacne
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Додано: Вів 04 жов, 2022 09:39
blackheadsacne написав:
Ще до нового року курс буде 45 на продажі
Хіба в грудні... або ж пА45 купити лише можна буде, а здати - лише пА37,ХХ)))
Отаку куйню можуть придумати вже за місяць)))
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