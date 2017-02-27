Додано: Вів 04 жов, 2022 09:03

Затока/Одеса на 09.40



40.90 $ 41.30

39.20 € 39.70





два тіжні тому був ріст без базових причін до 43 (у нас макс приймали годин 5 по 43,00

далі почали повільно падати),хоч на фронті ЗСУ кожного дня визволяли нащі села і міста



- як причину називали референдуми (такі референдуми коштують недорого, їх по бажанню можно проводити кожного тижня , або не проводити взагалі)



валютні спекулянти зробили спробу хитнути курс до 43, ця спроба не витрамала більше 2 днів, при тому це було зроблено в пятницю 21 вересня о 12.30(коли банки ще працювали)

(постфактум дивлюсь телеграм, це дуже зручно, тому що є хістори)

вчора здав 1,5к по домовленності, ще не вийшов з ПОВа -а касір зменила курс на такий, можно було відкупити на 15 коп дешевше ніж я здав.



як довго буде укріплятися гривна залежить від 4 факторів:

-валютна допомога Україні (від США, ЕС)

-успіхи ЗСУ на фронті

-темпи росту єскпорту зерна, вже почали продавати врожай 2022 (Одеса, Чорноморськ паралізовані в корках від зерновозів, тільки порт Південий не має значних проблем з логітікою

-якщо НБУ припинить карусель з картками і наваром між курсом 36,94+1,5% і 43,0

це дуже легко зробити (треба встановити ліміт на отримання кєшу з картки десь 50 евро на день), тобто можно разрохувуватись картками в ліміті 1000 евро(долл) на день, але заборона зняття готівки

це швидко зупинить каруселі на кордоні і курс буде наближатись на 40...39





пс. скільки було гвалту в березні/квітні що не можливо було відкрити депо по 29,55 в Укргазбанку, а якщо відкрили , то не отримаєте валюту

доповідаю-депо (долар по 29,55) закінчився на цьому тижні, валюту отримав (за тиждень тільки перезвонив і включив "напоміналку")



15 хвилин як постив свої думки курс змінився))



актуальний курс зараз



40.80 $ 41.10

39.20 € 39.70