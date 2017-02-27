RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10000100011000210003>
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:03

Щось та й придумають ;)

  Игорь Алексеевич написав:Дефицит бюджета ежем. 5млрд, даже с ежем. нам вливаниями, а мы хотим курс 36. Недельное падение на новостях про вливание и ЗСУ под Лиманом, а далее всё станет на места. 43 увидим в 20 числах октября. а на след. недели начнётся рост, но минимальный с остановками на 3 дня. Ещё новости придут про ковид и маски, а у нас любые новости это влияние на курс. И не забываем про 7 октября. Ноб. премия мира и пуйлу д. рождения.
тоже думаю, что то произойдёт не хорошее для некоторых городов.

Ну, тоді банкам треба буде якісь казочки придумувати для доларових депозитчиків))
- "видаємо депо тільки з приносу..."(і толку, що сядите біля каси чекати... - толку, як хтось навіть, принесе/здасть - вам все одно скажуть "це були замовлені ще 2 тижні тому" ) :mrgreen:
- тоді ви захочете теж замовити - а вам скажуть "ой, в нас тут цілий список охочих, то хіба може вам випаде через 2міс. і то ми нічого гарантувати не можемо" :mrgreen:

Коротше - мусять щось придумати!)))
Ну не може бути таке "Поле Чудес" від держави, де на барабані одні сектори "приз"! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4033
З нами з: 18.03.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:08

Все буде добре!© ;)

  blackheadsacne написав:
  Успіх написав:
  blackheadsacne написав:Ще до нового року курс буде 45 на продажі

Хіба в грудні... або ж пА45 купити лише можна буде, а здати - лише пА37,ХХ)))
Отаку куйню можуть придумати вже за місяць)))

Не буде такої маржі.
42 на 45 може бути,
43 на 45.50
Ну 37.хх на 45.хх не буде !

Тоді, щось інше придумають для деполюдей))
Чи Ви з тих, що теж свято вірять, що розмістивши 100500 депозитів в кінці липня і в серпні пА~37,5 - можна буде ЛЕГКО забрати з будь-якого банку і зразу ж за рогом здати в обмінці пА 42?
І знову на депо, пА37,5-38? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4033
З нами з: 18.03.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:тому питання до форумчан - а 4-е жовтня це осінь чи до цих пір літо?

в нас ще кінець зими
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32106
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7588 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:14

  asti написав:Чтобы там и когда мы не увидели, завтра, думаю,
продолжим сползать как минимум до обеда))
Как я и предполагал, снова пошли вниз. Интересно на чём?
Только не надо мне тут рассказывать про трёхмесячные депо - люди с реальными бабками на такое не ведутся))
asti
 
Повідомлень: 2977
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:24

asti В рамках диверсификации и хеджа, чего же не ведутся)))
+ Херсон скоро наш)
Shummi
 
Повідомлень: 474
З нами з: 08.12.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:28

  asti написав:
  asti написав:Чтобы там и когда мы не увидели, завтра, думаю,
продолжим сползать как минимум до обеда))
Как я и предполагал, снова пошли вниз. Интересно на чём?
Только не надо мне тут рассказывать про трёхмесячные депо - люди с реальными бабками на такое не ведутся))

у крутильщиков сегодня последний день
J
 
Повідомлень: 5418
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:32

  Shummi написав:asti В рамках диверсификации и хеджа, чего же не ведутся)))
+ Херсон скоро наш)
Я тоже открыл несколько (больше 10) таких депозитов, но "реальные пацаны", которые не танцуют (ну, вы поняли) таким не занимаются//)
asti
 
Повідомлень: 2977
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:35

  asti написав:
  asti написав:Чтобы там и когда мы не увидели, завтра, думаю,
продолжим сползать как минимум до обеда))
Как я и предполагал, снова пошли вниз. Интересно на чём?
Только не надо мне тут рассказывать про трёхмесячные депо - люди с реальными бабками на такое не ведутся))
Вважаю головним фактором саме це, штовхають масою, підвищення ліміту в 2 рази до психологічно прийнятної цифри у 100т. робить це заняття рентабельним у їхній свідомості. А "люди с реальными бабками" розуміють і бачать тенденцію, тому відкладають купівлю
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 937
З нами з: 27.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Коротше - мусять щось придумати!)))
Ну не може бути таке "Поле Чудес" від держави, де на барабані одні сектори "приз"!
Не хвилюйся
https://www.youtube.com/watch?v=JTGZPrnWvlw
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7079
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:41

  asti написав:
  Shummi написав:asti В рамках диверсификации и хеджа, чего же не ведутся)))
+ Херсон скоро наш)
Я тоже открыл несколько (больше 10) таких депозитов, но "реальные пацаны", которые не танцуют (ну, вы поняли) таким не занимаются//)

а как "реальные пацаны" могут этим занятся если из касы банка в день больше 2700$ не выдают ?
J
 
Повідомлень: 5418
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10000100011000210003>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3129, 3130, 3131
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31306 35072708
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 жов, 2022 08:50
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22859969
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12544618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4933)
04.10.2022 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.