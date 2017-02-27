Игорь Алексеевич написав:Дефицит бюджета ежем. 5млрд, даже с ежем. нам вливаниями, а мы хотим курс 36. Недельное падение на новостях про вливание и ЗСУ под Лиманом, а далее всё станет на места. 43 увидим в 20 числах октября. а на след. недели начнётся рост, но минимальный с остановками на 3 дня. Ещё новости придут про ковид и маски, а у нас любые новости это влияние на курс. И не забываем про 7 октября. Ноб. премия мира и пуйлу д. рождения. тоже думаю, что то произойдёт не хорошее для некоторых городов.
Ну, тоді банкам треба буде якісь казочки придумувати для доларових депозитчиків)) - "видаємо депо тільки з приносу..."(і толку, що сядите біля каси чекати... - толку, як хтось навіть, принесе/здасть - вам все одно скажуть "це були замовлені ще 2 тижні тому" ) - тоді ви захочете теж замовити - а вам скажуть "ой, в нас тут цілий список охочих, то хіба може вам випаде через 2міс. і то ми нічого гарантувати не можемо"
Коротше - мусять щось придумати!))) Ну не може бути таке "Поле Чудес" від держави, де на барабані одні сектори "приз"!
blackheadsacne написав:Ще до нового року курс буде 45 на продажі
Хіба в грудні... або ж пА45 купити лише можна буде, а здати - лише пА37,ХХ))) Отаку куйню можуть придумати вже за місяць)))
Не буде такої маржі. 42 на 45 може бути, 43 на 45.50 Ну 37.хх на 45.хх не буде !
Тоді, щось інше придумають для деполюдей)) Чи Ви з тих, що теж свято вірять, що розмістивши 100500 депозитів в кінці липня і в серпні пА~37,5 - можна буде ЛЕГКО забрати з будь-якого банку і зразу ж за рогом здати в обмінці пА 42? І знову на депо, пА37,5-38?
asti написав:Чтобы там и когда мы не увидели, завтра, думаю, продолжим сползать как минимум до обеда))
Как я и предполагал, снова пошли вниз. Интересно на чём? Только не надо мне тут рассказывать про трёхмесячные депо - люди с реальными бабками на такое не ведутся))
Вважаю головним фактором саме це, штовхають масою, підвищення ліміту в 2 рази до психологічно прийнятної цифри у 100т. робить це заняття рентабельним у їхній свідомості. А "люди с реальными бабками" розуміють і бачать тенденцію, тому відкладають купівлю