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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:05
J написав: asti написав: Shummi написав:asti
В рамках диверсификации и хеджа, чего же не ведутся)))
Я тоже открыл несколько (больше 10) таких депозитов, но "реальные пацаны", которые не танцуют (ну, вы поняли) таким не занимаются//)
а как "реальные пацаны" могут этим занятся если из касы банка в день больше 2700$ не выдают ?
Я вам так скажу, мы в свое время занимались бизнесом - розничная торговля верхней одеждой и по работе я знал много таких же как и я чп-шников, так вот, я НИ РАЗУ не видел НИ ОДНОГО из них НИ В ОДНОМ банке в которых я обслуживался и очень часто бывал и бываю - речь идёт о 20-ти летнем периоде времени. Далее, я сейчас живу в достаточно престижном доме в Кропивницком где жильцы как не на лексусе так на БМВ Х6, ни одного из них я тоже не видел ни в одном банке, а живу я в этом доме 18 лет)) Такие дела...
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asti
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