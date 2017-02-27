Додано: Вів 04 жов, 2022 11:05

J написав: asti написав: Shummi написав: asti В рамках диверсификации и хеджа, чего же не ведутся))) В рамках диверсификации и хеджа, чего же не ведутся))) Я тоже открыл несколько (больше 10) таких депозитов, но "реальные пацаны", которые не танцуют (ну, вы поняли) таким не занимаются//) Я тоже открыл несколько (больше 10) таких депозитов, но "реальные пацаны", которые не танцуют (ну, вы поняли) таким не занимаются//) а как "реальные пацаны" могут этим занятся если из касы банка в день больше 2700$ не выдают ? а как "реальные пацаны" могут этим занятся если из касы банка в день больше 2700$ не выдают ?

Я вам так скажу, мы в свое время занимались бизнесом - розничная торговля верхней одеждой и по работе я знал много таких же как и я чп-шников, так вот, я НИ РАЗУ не видел НИ ОДНОГО из них НИ В ОДНОМ банке в которых я обслуживался и очень часто бывал и бываю - речь идёт о 20-ти летнем периоде времени. Далее, я сейчас живу в достаточно престижном доме в Кропивницком где жильцы как не на лексусе так на БМВ Х6, ни одного из них я тоже не видел ни в одном банке, а живу я в этом доме 18 лет)) Такие дела...