RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10001100021000310004>
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:05

  J написав:
  asti написав:
  Shummi написав:asti В рамках диверсификации и хеджа, чего же не ведутся)))
Я тоже открыл несколько (больше 10) таких депозитов, но "реальные пацаны", которые не танцуют (ну, вы поняли) таким не занимаются//)
а как "реальные пацаны" могут этим занятся если из касы банка в день больше 2700$ не выдают ?
Я вам так скажу, мы в свое время занимались бизнесом - розничная торговля верхней одеждой и по работе я знал много таких же как и я чп-шников, так вот, я НИ РАЗУ не видел НИ ОДНОГО из них НИ В ОДНОМ банке в которых я обслуживался и очень часто бывал и бываю - речь идёт о 20-ти летнем периоде времени. Далее, я сейчас живу в достаточно престижном доме в Кропивницком где жильцы как не на лексусе так на БМВ Х6, ни одного из них я тоже не видел ни в одном банке, а живу я в этом доме 18 лет)) Такие дела...
asti
 
Повідомлень: 2978
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:27

  edvardd написав:Запорожье
41,2/41,5
39,7/40,5

40,70/41,10
39,45/40,25
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7863
З нами з: 20.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 2431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:35

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
41,2/41,5
39,7/40,5
40,70/41,10
39,45/40,25
Интересно, 40 пробьем или таки отскочим??!
asti
 
Повідомлень: 2978
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:38

  asti написав:Я вам так скажу, мы в свое время занимались бизнесом - розничная торговля верхней одеждой и по работе я знал много таких же как и я чп-шников, так вот, я НИ РАЗУ не видел НИ ОДНОГО из них НИ В ОДНОМ банке в которых я обслуживался и очень часто бывал и бываю - речь идёт о 20-ти летнем периоде времени. Далее, я сейчас живу в достаточно престижном доме в Кропивницком где жильцы как не на лексусе так на БМВ Х6, ни одного из них я тоже не видел ни в одном банке, а живу я в этом доме 18 лет)) Такие дела...

Не здивували абсолютно. Це ж класика, за 100 років нічого не змінилось:
"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем"
(с) І. Ільф, Є. Петров.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 258
З нами з: 04.10.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:ни одного из них я тоже не видел ни в одном банке

Это жуткий офтоп, но я опять не могу пройти мимо такого вольного обращения с информацией.
Я тоже никогда не встречал в банке соседей. То, что я являюсь клиентом нескольких банков, я знаю, но мои соседи, которые никогда меня в банке не видели, вполне могут быть уверены, что я банками не пользуюсь :)
Учитывая все еще достаточно широкий выбор банков, количество времени, которое мы проводим в банках и возможность посещать отделения на некотором удалении от дома, можно сделать вывод, что вероятность встретить в банке знакомого крайне мала.

Для выяснения, пользуются ли соседи услугами банков можно провести простой эксперимент. Предложите любому из них подарить сумму, которая способна заинтересовать владельца Лексуса, с условием ее перевода на карту. Уверен, что номер карты Вам будет предоставлен с первой попытки :)

Суслик есть! :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6655
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5590 раз.
Подякували: 17471 раз.
 
Профіль
61
32
31
2
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:00

  somilitark написав:Приємна несподіванка з курсом, завтра напевне продаж буде менше ніж 41.
Київ працює 41.20 на 41.40, суму здати проблематично, жорсткий дефіцит гривні плюс валютники в таких випадках морозяться, бо дуже швидко падаєм)))

Я гадав, що продаж ближче до 40 побачимо вже на наступному тижні, але я помилився, вже ближче до п'ятниці будемо ламати 40 на продаж, оце так уряд, оце так влада, оце так сила гривні і всього українського.
Київ 40.40 на 40.60. Просто красотіща!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12432
З нами з: 30.12.09
Подякував: 563 раз.
Подякували: 3460 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:02

  Сибарит написав:
Для выяснения, пользуются ли соседи услугами банков можно провести простой эксперимент. Предложите любому из них подарить сумму, которая способна заинтересовать владельца Лексуса, с условием ее перевода на карту. Уверен, что номер карты Вам будет предоставлен с первой попытки :)

Суслик есть! :)

в моно банке нажимаете кнопку "переказ на картку" и вам подсветят бирками у кого из вашей телефонной книжки есть монобанк :)
J
 
Повідомлень: 5419
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

J написав:
  Сибарит написав:
Для выяснения, пользуются ли соседи услугами банков можно провести простой эксперимент. Предложите любому из них подарить сумму, которая способна заинтересовать владельца Лексуса, с условием ее перевода на карту. Уверен, что номер карты Вам будет предоставлен с первой попытки :)

Суслик есть! :)

в моно банке нажимаете кнопку "переказ на картку" и вам подсветят бирками у кого из вашей телефонной книжки есть монобанк :)
Це якщо власник дозволив себе показувати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32108
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7591 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:27

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Коротше - мусять щось придумати!)))
Ну не може бути таке "Поле Чудес" від держави, де на барабані одні сектори "приз"!
Не хвилюйся
https://www.youtube.com/watch?v=JTGZPrnWvlw

Наше поле чудес працює швидше в другий бік - круть-верть і реальна вартість заощаджень у нац.валюті худне на третину (бувало і більше). Проте в окремих випадках декому вдається трохи відігратись або і виграти, це щоб інтерес у всіх одномоментно не пропав.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5331
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Деякі обмінки вже почали знущатися з тримачів валюти, виставляють просто провокативні курси тіпа:
юсд 40 на 40.60
євро 38.50 на 39.30.

Дуже несподіваний перебіг подій.
Напевне так і буде у війні, несподівано для всіх виграємо і повернемо всі свої території, репарації і відбудова теж буде)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12432
З нами з: 30.12.09
Подякував: 563 раз.
Подякували: 3460 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 10001100021000310004>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: blackheadsacne, Google [Bot] і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3129, 3130, 3131
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31307 35072788
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 жов, 2022 12:14
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22859991
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12544624
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4937)
04.10.2022 13:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.