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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:05
J написав: asti написав: Shummi написав:asti
В рамках диверсификации и хеджа, чего же не ведутся)))
Я тоже открыл несколько (больше 10) таких депозитов, но "реальные пацаны", которые не танцуют (ну, вы поняли) таким не занимаются//)
а как "реальные пацаны" могут этим занятся если из касы банка в день больше 2700$ не выдают ?
Я вам так скажу, мы в свое время занимались бизнесом - розничная торговля верхней одеждой и по работе я знал много таких же как и я чп-шников, так вот, я НИ РАЗУ не видел НИ ОДНОГО из них НИ В ОДНОМ банке в которых я обслуживался и очень часто бывал и бываю - речь идёт о 20-ти летнем периоде времени. Далее, я сейчас живу в достаточно престижном доме в Кропивницком где жильцы как не на лексусе так на БМВ Х6, ни одного из них я тоже не видел ни в одном банке, а живу я в этом доме 18 лет)) Такие дела...
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:27
edvardd написав:
Запорожье
41,2/41,5
39,7/40,5
40,70/41,10
39,45/40,25
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:35
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
41,2/41,5
39,7/40,5
40,70/41,10
39,45/40,25
Интересно, 40 пробьем или таки отскочим??!
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:38
asti написав:
Я вам так скажу, мы в свое время занимались бизнесом - розничная торговля верхней одеждой и по работе я знал много таких же как и я чп-шников, так вот, я НИ РАЗУ не видел НИ ОДНОГО из них НИ В ОДНОМ банке в которых я обслуживался и очень часто бывал и бываю - речь идёт о 20-ти летнем периоде времени. Далее, я сейчас живу в достаточно престижном доме в Кропивницком где жильцы как не на лексусе так на БМВ Х6, ни одного из них я тоже не видел ни в одном банке, а живу я в этом доме 18 лет)) Такие дела...
Не здивували абсолютно. Це ж класика, за 100 років нічого не змінилось:
"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем"
(с) І. Ільф, Є. Петров.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:57
asti написав:
ни одного из них я тоже не видел ни в одном банке
Это жуткий офтоп, но я опять не могу пройти мимо такого вольного обращения с информацией.
Я тоже никогда не встречал в банке соседей. То, что я являюсь клиентом нескольких банков, я знаю, но мои соседи, которые никогда меня в банке не видели, вполне могут быть уверены, что я банками не пользуюсь
Учитывая все еще достаточно широкий выбор банков, количество времени, которое мы проводим в банках и возможность посещать отделения на некотором удалении от дома, можно сделать вывод, что вероятность встретить в банке знакомого крайне мала.
Для выяснения, пользуются ли соседи услугами банков можно провести простой эксперимент. Предложите любому из них подарить сумму, которая способна заинтересовать владельца Лексуса, с условием ее перевода на карту. Уверен, что номер карты Вам будет предоставлен с первой попытки
Суслик есть!
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:00
somilitark написав:
Приємна несподіванка з курсом, завтра напевне продаж буде менше ніж 41.
Київ працює 41.20 на 41.40, суму здати проблематично, жорсткий дефіцит гривні плюс валютники в таких випадках морозяться, бо дуже швидко падаєм)))
Я гадав, що продаж ближче до 40 побачимо вже на наступному тижні, але я помилився, вже ближче до п'ятниці будемо ламати 40 на продаж, оце так уряд, оце так влада, оце так сила гривні і всього українського.
Київ 40.40 на 40.60. Просто красотіща!
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:14
J написав: Сибарит написав:
Для выяснения, пользуются ли соседи услугами банков можно провести простой эксперимент. Предложите любому из них подарить сумму, которая способна заинтересовать владельца Лексуса, с условием ее перевода на карту. Уверен, что номер карты Вам будет предоставлен с первой попытки
Суслик есть!
в моно банке нажимаете кнопку "переказ на картку" и вам подсветят бирками у кого из вашей телефонной книжки есть монобанк
Це якщо власник дозволив себе показувати
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:27
Наше поле чудес працює швидше в другий бік - круть-верть і реальна вартість заощаджень у нац.валюті худне на третину (бувало і більше). Проте в окремих випадках декому вдається трохи відігратись або і виграти, це щоб інтерес у всіх одномоментно не пропав.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:27
Деякі обмінки вже почали знущатися з тримачів валюти, виставляють просто провокативні курси тіпа:
юсд 40 на 40.60
євро 38.50 на 39.30.
Дуже несподіваний перебіг подій.
Напевне так і буде у війні, несподівано для всіх виграємо і повернемо всі свої території, репарації і відбудова теж буде)))
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